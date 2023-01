Düsseldorf (ABZ). – Im Rahmen einer großen Eröffnungsfeier mit 1000 Gästen und einer Podiumsdiskussion zum Thema "Zukunft des Bauens", fiel der Startschuss für die Produktion in der neuen Halle des Herstellers MOD21.

In der MOD21-Halle in Ostaszewo sollen Holz-Module produziert werden. Foto: MOD21

Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben ein Start-up der Erbud Gruppe mit Sitz in Düsseldorf, die Neueröffnung erfolgte in Ostaszewo bei Torun (Polen). Ab sofort soll dort unter modularer Holzbau für den deutschen Markt produziert und direkt in ersten Aufträgen umgesetzt werden, teilte der Hersteller mit. Für 2023 plant das Unternehmen 30.000 Quadratmeter Modulfläche zu produzieren. Zur Eröffnungsfeier fand sich laut dem Hersteller internationales Publikum ein zahlreiche prominente Gäste seien dabei gewesen.



Das Programm der Festveranstaltung bot demnach ein Feuerwerk an Attraktionen. Neben der Besichtigung der 270 Meter langen Produktionsanlage warteten zahlreiche "Stationen" auf die Gäste – zum Beispiel VR-Erlebnisse, Riesenjenga oder Zauberwürfel bauen.

Theodor Kaczmarczyk, Geschäftsführer von MOD21 und Dariusz Grzeszczak, Geschäftsführer der Erbud-Gruppe testeten selbst jede Station. Ersterer seilte sich sogar einmal durch die Halle ab, um Wettschulden zu begleichen: in nur zwölf Monaten baute Theodor Kaczmarczyk mit seinem Team die Halle um und einen Teil der Halle an – und sorgte damit für eine planmäßige Eröffnung und einen planmäßigen Start der Produktion.

"Wir haben es tatsächlich geschafft und zur Eröffnung alles fertig stellen können. Das Ziel war ambitioniert, aber alle Mitarbeiter sind da und die notwendige Technik steht. Wir sind motiviert und freuen uns loszulegen", so Geschäftsführer Kaczmarczyk.