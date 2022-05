Gefertigt werden die Rüstpaletten von der HS-Schoch GmbH, einem Systemanbieter, der alle Arbeitsschritte inhouse durchführt. Foto: HS-Schoch

Lauchheim (ABZ). – Im Zivil- und Katastrophenschutz muss das Technische Hilfswerk (THW) am Einsatzort schnelle Hilfe leisten können. Bei den dafür notwendigen Räumarbeiten sind Transport und Ladungssicherung der benötigten Anbaugeräte aufwendig und zeitintensiv.

Aus diesem Grund war Tobias Zährl vom Ortsverband Kirchheim auf der Suche nach einer Lösung. Die HS-Schoch Gruppe belieferte das THW in der Vergangenheit bereits mit Löffeln, Schaufeln, Baumscheren und übernahm die Pulverbeschichtung für Aufbauten.

Auch jetzt wusste das Team Rat und begann nach Vorgaben mit der Entwicklung und dem Bau eines Prototyps für Rüstpaletten. Diese zeichnen sich laut Hersteller durch eine maximale Nutzlast von rund 1200 kg aus.

Anschlagpunkte, Anschlagösen die das Heben und Zurren längs wie quer ermöglichen, sowie Containerecken gewährleisten die Ladungssicherung beim Transport. Stapler- und Hubwagentaschen ermöglichen ein einfaches und schnelles Versetzen. Gefertigt werden die Rüstpaletten von der HS-Schoch GmbH, einem Systemanbieter, der alle Arbeitsschritte inhouse durchführt. Speziell entwickelt für Anbaugeräte wie Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Sortiergreifer, Zweischalengreifer, Palettengabel, Betonschere und Meißel garantieren die Rüstpaletten schnelle Hilfe am Einsatzort, versichert HS-Schoch. Die Firma ist in Karlsruhe am Stand F252 zugegen.