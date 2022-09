Ratingen/Benavente (ABZ). –Hünnebeck by BrandSafway, Hersteller von Schalungs- und Gerüstsystemen, ist nach eigenen Angaben eine Kooperation für den Vertrieb seiner Produkte in Portugal eingegangen. Demnach vertreibt das Unternehmen Reforme als einziger Händler die Hünnebeck-Produkte in Portugal und bearbeitet alle Kundenanfragen.