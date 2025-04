Martin von Lom, Managing Director, Hünnebeck Deutschland GmbH. Foto: Hünnebeck

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich Ihr Unternehmen dort präsentieren?

von Lom: Neben der Schalungstechnik werden wir in diesem Jahr Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Höhenzugangstechnik vorstellen und damit unser Angebot deutlich erweitern, um unseren Kunden noch mehr zu bieten gemäß unserem Motto: "More Safety – More Productivity". Gemeinsam mit unserer Schwestergesellschaft Brand Access Solutions zeigen wir uns als Komplettanbieter für den Bereich Schalung, Höhenzugangstechnik und die Instandhaltung von Infrastrukturen. Konkret präsentieren wir ein neues System im Bereich der Selbstklettertechnik sowie Innovationen für die Decke, Arbeitslifte und Neuheiten im Bereich der Wandschalung.

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen die an die diesjährige bauma?

von Lom: Die bauma 2022 war noch von den Nachwehen der Corona-Pandemie beeinflusst. Wir erwarten deshalb in diesem Jahr nicht nur noch einmal mehr Besucher, sondern auch ein größeres internationales Publikum, das wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen begeistern wollen. Und natürlich versprechen wir uns von der bauma auch positive Impulse speziell für die deutsche Bauindustrie. Wir werden auf jeden Fall viele interessante und konstruktive Gespräche mit Neu- und Bestandskunden führen, worauf wir uns schon sehr freuen. Eine Messe wie die bauma ist dafür die ideale Plattform.

ABZ: Hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert?

von Lom: Den größten Unterschied habe ich gerade schon angesprochen: den gemeinsamen Auftritt von Hünnebeck und Brand Access Solutions unter dem Dach von BrandSafway. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für die Kunden eine enorme Erleichterung, Leistungen nur über eine Schnittstelle, also bei einem Dienstleister abrufen zu müssen. Das ist auch das Feedback unserer Kunden im In- und Ausland, die unser Full-Service-Angebot nutzen und davon profitieren.

Worauf wir auch in diesem Jahr setzen, allerdings in verstärkter Form, sind unsere hybriden Veranstaltungen. Mit Live-Übertragungen an Kundenstandorte oder aber auch an unsere eigenen Standorte erzielen wir eine weltweite Reichweite. Dadurch kommen wir von der bauma und aus München direkt und unmittelbar mit Interessenten in aller Welt in Kontakt.

ABZ: Was sind die Highlights, die Ihr Unternehmen zur bauma vorstellt?

von Lom: Ein Highlight ist sicher die immer engere Verzahnung von Produkten und Dienstleistungen, immer unter der Frage: Wie steigern wir die Produktivität auf der Baustelle, und wie schaffen wir mehr Sicherheit? Bei unserem Messeauftritt fokussieren wir uns auf Lösungen für den Infrastrukturbau sowie für den Hochhausbau. Im Bereich Infrastruktur zeigen wir Lösungen sowohl für den Neubau als auch für die Instandhaltung. Die Innovationen, auf die sich unsere Besucher freuen dürfen, reichen von Erweiterungen im Bereich der Deckenschalung über eine neue Klettertechnik bis hin zu neuen Lösungen in der Sicherheitstechnik.

Wie unsere Kunden konkret von unseren Leistungen profitieren, beweisen wir anhand von Referenzen wie HS2 in England, dem Estrel Tower in Berlin, der Rader Hochbrücke, dem One Za'abeel Tower in Dubai oder dem Guggenheim Museum in Abu Dhabi, um nur einige ikonische Projekte zu nennen.

ABZ: Was sind nach Ihrer Meinung die wichtigsten Trends auf der bauma?

von Lom: Es muss wieder mehr gebaut werden, darin sind sich alle einig. Doch die Umsetzung von Bauprojekten steht vor großen Herausforderungen. Hohe Zinsen, leere Kassen, Fachkräftemangel, Zeitdruck, das sind nur einige Stichworte. Ich gehe davon aus, dass wir auf der bauma den Trend zu hochproduktiven und gleichzeitig sicheren Lösungen sehen werden. Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit werden ebenso eine große Rolle spielen wie die Frage, wie Dienstleister ihre Kunden bestmöglich unterstützen und begleiten können. Das Stichwort ist hier ist der Full-Service-Dienstleister, der Komplexität und Schnittstellen reduziert.

ABZ: Klimaneutralität, Alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich die Ihr Unternehmen diesbezüglich auf?

von Lom: Wir sind schon seit vielen Jahren Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Seit 2019 haben wir uns dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex verpflichtet. Natürlich spielt das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten für uns eine große Rolle, sowohl in der Lieferkette als auch in der Produktentwicklung und in der Unternehmenskultur.

ABZ: Welche Themen sind Ihrer Meinung nach auf der bauma unterrepräsentiert?

von Lom: Aus unserer Sicht deckt die bauma schon heute eine breites Themenspektrum ab und hat sich im Laufe der Zeit immer wieder den aktuellen Themen angepasst.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in D, EU und international?

von Lom: Die konjunkturelle Lage und die Marktentwicklung in Deutschland und Europa sind nicht optimal, wofür es eine Vielzahl von Ursachen gibt. Einige zentrale Ursachen habe ich bereits genannt. Anders sieht es in anderen Teilen der Welt aus. Indien zum Beispiel, wo wir gerade als BrandSafway in das Schalungsgeschäft eingestiegen sind, ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Und auch in Deutschland und Europa gibt es Segmente mit hoher Nachfrage – zum Beispiel im Infrastrukturbau. Die erforderliche Erneuerung der oft maroden Infrastrukturlandschaft muss erfolgen und wird gemacht, auch wenn die hohe Staatsverschuldung in Europa und langwierige Genehmigungsverfahren dem Tempo Grenzen setzen.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

von Lom: Wir wollen weiter wachsen und für unsere Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner der "Partner of Choice" sein. Hünnebeck und BrandSafway stehen für mehr Sicherheit und mehr Produktivität. Dies weltweit täglich unter Beweis zu stellen, ist unsere Mission.