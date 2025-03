Meppen (ABZ). – Wer in der Bau-, GaLaBau- oder Kommunalbranche arbeitet, kennt laut dem Maschinenbauer Bergmann die zahlreichen Hürden, die mit der Zulassung von Dumpern verbunden sein können.

Der Hersteller nennt als Beispiele hohe Kosten, komplexe behördliche Auflagen und spezielle Führerscheinregelungen. Jetzt gibt es nach eigenen Angaben eine bahnbrechende Neuerung in der Zulassung von Bergmann-Dumpern, die den Betrieb wirtschaftlicher, einfacher und flexibler macht.

Bislang wurden Bergmann-Dumper von den Zulassungsbehörden als "So. Kfz Autoschütter/Dumper" eingestuft, so der Hersteller. Das habe einige erhebliche Nachteile mit sich gebracht. Unternehmen mussten laut Bergmann eine jährliche Kfz-Steuer zahlen, die sich auf mehrere hundert Euro belief, und zudem eine Kfz-Versicherung abschließen, die zusätzliche Kosten verursachte. Zudem sei in vielen Fällen war ein Lkw-Führerschein notwendig gewesen, um den Dumper auf öffentlichen Straßen zu bewegen.

Mit den neuen Zulassungsmöglichkeiten gehören diese Probleme der Vergangenheit an, informiert Bergmann. Durch die neuen Regelungen könnten nun alle Bergmann-Raddumper mit einer deutlich einfacheren Handhabung und niedrigeren Betriebskosten auf den Baustellen eingesetzt werden. Bergmann-Dumper, die in diese Kategorie fallen, erhalten nach eigenen Angaben weiterhin ein Kennzeichen, unterliegen jedoch nicht mehr dem regulären Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge.

Die Kfz-Steuer entfalle, auch die Versicherungskosten würden deutlich gesenkt. Durch die neuen Zulassungsmöglichkeiten dürfen die Raddumper des Herstellers nach eigener Aussage mit der Klasse L gefahren werden. Diese sei automatisch im regulären Autoführerschein vieler Fahrer enthalten. Das eröffne neue Möglichkeiten, insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels. Unternehmen müssten keine teuren Lkw-Führerscheine mehr finanzieren und könnten ihre vorhandenen Mitarbeiter ohne spezielle Zusatzqualifikationen einsetzen.

Auf der diesjährigen bauma in München können sich Interessierte nach Angaben des Unternehmens am Stand FN 914/1 vom geschulten Vertriebsteam beraten lassen.