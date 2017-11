Hunderte Millionen Euro für Sanierung der Speicherstadt

Hamburg (dpa). - Rund 230 Mio. Euro hat der Hafenkonzern HHLA in den vergangenen Jahren in die Sanierung der Hamburger Speicherstadt gesteckt. Etwa zwei Drittel der denkmalgeschützten Speicher seien bisher durch die HHLA grundsaniert oder instandgesetzt worden, dies entspreche einer Gebäudefläche von rund 200 000 m2, teilte HHLA-Vorstandsmitglied Roland Lappin auf Anfrage in Hamburg mit. Für die Sanierung der übrigen Speicher geht der Konzern nach eigenen Schätzungen von weiteren Kosten in Höhe von mindestens 115 Mio. Euro aus. Lappin wies darauf hin, dass zwischen den Kaimauern einerseits und den Speichern, die auf diesen Mauern gründen, andererseits zu unterscheiden sei. Der Linken-Bürgerschaftsabgeordnete Norbert Hackbusch hatte zuvor kritisiert, es gebe noch immer keine Bestandsaufnahme des rot-grünen Senats zur Standsicherheit und Sanierung der Kaimauern. Der Senat lasse die Speicherstadt weiter zerbröckeln. „Muss erst ein Speicher ins Wasser fallen, bevor der Senat hier etwas unternimmt?“, fragte Hackbusch.