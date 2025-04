Niederstotzingen (ABZ). – Husqvarna erweitert sein Angebot an akkubetriebenen Maschinen mit dem kompakten Trennschleifer K 540i und der Akku-Rüttelplatte LF 60i LAT. Beide Maschinen ergänzen das Akkuangebot BLi 36 V, eine Plattform, die nach Unternehmensangaben bereits eine Vielzahl von Anwendungen im GaLaBau und im Bauwesen unterstützt..

Die zweite neue akkubetriebene Maschine auf dem Markt ist die Rüttelplatte LF 60i LAT. Foto: Husqvarna

Der K 540i ist ein neuer 10-Zoll-Akku-Trennschleifer mit verstellbarem Trennscheibenschutz und bis zu 100 mm Schnitttiefe. Er ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert und verfügt, so Mattias Holmdahl, Senior Product Manager bei Husqvarna Construction, über viele Funktionen – nicht zuletzt in Bezug auf Leistung, Wert und Betriebssicherheit: "Mit dem K 540i erhalten Bediener einen leistungsfähigen Trennschleifer, der dank seines guten Leistungs-Gewicht-Verhältnisses und des geringen Geräuschpegels einfach und effizient zu bedienen ist. Es handelt sich um ein kompaktes Gerät und da kein Benzin benötigt wird, sind die Betriebskosten niedrig. Der K 540i verfügt außerdem über X-Halt, ein elektronisches Bremssystem, das bei einem Rückstoß aktiviert wird."

Zur Optimierung der Leistung wird der Trennschleifer K 540i mit speziell entwickelten Husqvarna-Diamantscheiben geliefert. Die zweite neue akkubetriebene Maschine auf dem Markt ist die Rüttelplatte LF 60i LAT. Sie bietet nach Unternehmensangaben alle Vorteile einer benzinbetriebenen Rüttelplatte. "Ein Unterschied ist, dass sie einfacher zu starten ist, egal unter welchen Bedingungen", fügt Mattias Holmdal hinzu.

Ermüdungsfreier arbeiten

Der patentierte vibrationsarme Griff reduziert die Hand-Arm-Vibrationen erheblich. Dadurch werden die Bediener weniger ermüdet und können länger arbeiten. Diese Maschine ist mit Transporträdern und einem klappbaren Griff für den bequemen Transport ausgestattet. Mit BLi bietet Husqvarna nach eigenen Angaben ein komplettes Sortiment an Hochleistungsmaschinen mit nur einem Akkusystem. Im gesamten System sorgen eine gemeinsame Logik und Schnittstelle für Effizienz und Flexibilität. "Akkubetriebene Geräte haben das Potenzial, die Arbeitsbedingungen für GaLa-Baubetriebe in städtischen Umgebungen entscheidend zu verändern. Unabhängig vom Standort kann die Arbeit effizient und einfach erledigt werden.

Dies gilt insbesondere für die Arbeit in Wohngegenden oder geschlossenen Bereichen, in denen ausbleibende Abgase und ein geringerer Geräuschpegel für den Bediener und die umgebenden Personen einen Unterschied machen", so Holmdahl.

Neben dem neuen Trennschleifer und der Rüttelplatte gibt es im BLi-System auch einen Kernbohrmotor, einen Staubabsauger, eine Glättbohle für die Betonplatzierung, einen Wassertank und einen Arbeitsscheinwerfer. Das BLi-System unterstützt auch eine Vielzahl von Husqvarna Forst- und Garten-Geräten, von Motorsägen und Heckenscheren bis hin zu Laubbläsern.

Die Nachfrage wächst

"Wir merken, dass die Nachfrage nach elektrischen Geräten in vielen unserer Segmente und Märkte spürbar wächst. Wir setzen uns für eine elektrifizierte Zukunft ein und wollen unseren Kunden auf diesem Weg ein vertrauenswürdiger Partner sein", so Mattias Holmdahl. Husqvarna stellt aus auf der bauma in Halle A2, Stand 33B.