Husqvarna zeigt auf der bauma 2025 nach eigenen Angaben innovative Lösungen für mehr Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Foto: Husqvarna

"Innovation ist unsere DNA", sagt Sebastian Poccard. Gezeigt werden auch neue Elektrifizierungsprodukte und Lösungen für emissionsfreie Bauprojekte.

Auf dem 490 m² großen Stand A1-137 und dem Outdoor-Demo-Bereich A01.3 präsentierte Husqvarna Construction sein Engagement für führende Innovationen in der Leichtbauindustrie. "Wir haben wirklich für jeden etwas dabei. Wir haben unser Angebot in vielen Anwendungsbereichen verstärkt und sind stolz darauf, unser komplettes Sortiment zu präsentieren und zu zeigen, wie unsere innovativen Lösungen unseren Kunden einen besseren Arbeitstag ermöglichen", sagt Sebastian Poccard, Senior Vice President Sales & Services bei Husqvarna Construction. Die Besucher wurden die neuesten Durchbrüche von Husqvarna in den Bereichen Bodenschleifen und Staubmanagement entdecken, darunter Innovationen wie den Husqvarna Autogrinder, eine selbsttätige Bodenschleifmaschine, sowie eine Reihe neuer Staubabsauger und Luftreiniger, die dem Anwender zahlreiche Vorteile bieten.

"Bei Husqvarna liegt Innovation in unserer DNA; wir haben uns in den mehr als drei Jahrhunderten seit Bestehen unserer Marke immer wieder neu erfunden, und wir tun dies auch weiterhin. Wir haben immer hohe Erwartungen an die bauma: Sie ist eine hervorragende Plattform für den Dialog und die Präsentation unserer Visionen für zukünftige Technologien in unseren Kernbereichen", sagt Sebastian Poccard.

Sowohl bei den Präsentationen im Innen- als auch im Außenbereich wurden neue Produkte sowie mit Spannung erwartete Upgrades etablierter Produktlinien vorgestellt, bei denen Produktivität, Energieeffizienz und zusätzliche Funktionen für die Bedienersicherheit die Produktentwicklung vorantreiben, so das Unternehmen. "Wir stellen die neuesten Elektrifizierungs- und Batterieprodukte für unsere PACE- und BLi-X-Plattformen vor und werden zeigen, wie wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern bewiesen haben, dass es bereits jetzt möglich ist, einen Auftrag ausschließlich mit Elektrogeräten auszuführen. Dies ist eine Notwendigkeit, die durch den Wandel angetrieben wird, den wir heute in vielen Ländern mit Ambitionen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionszielen sehen."