Ein sicheres und effizientes Staubmanagement auf einer Baustelle ist eine Herausforderung, aber auch eine Notwendigkeit. Staub und Schlamm entstehen beim Schneiden, Bohren, Schleifen, Sprengen und Abreißen von Beton, Ziegeln und anderen harten Baumaterialien.

Der Staub kann kristallines Siliziumdioxid enthalten, das gefährlich sein kann, wenn sehr kleine (lungengängige) Partikel eingeatmet werden. Die britische Aufsichtsbehörde für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, HSE, bezeichnet Siliziumdioxid sogar nach Asbest als "das größte Risiko für Bauarbeiter".

"Es besteht kein Zweifel, dass die Exposition gegenüber Baustaub umso ernster genommen wird und die Wahrnehmung der Folgen muss sich ändern. Deshalb sind wir stolz darauf, diese neueste Ergänzung unseres Angebots vorstellen zu können. Eine neue Generation von Husqvarna-Luftreinigern, die den Kampf gegen den unsichtbaren Staub einfacher und effizienter machen wird", sagt Christofer Swahn, Global Product Manager, Dust and Slurry Management bei Husqvarna Construction.

Ein effizientes Luftreinigungssystem bildet nach Unternehmensangaben nicht nur die Grundlage für eine erfolgreiche Baustelle, sondern ist auch unerlässlich, um die verschiedenen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

"Staubabscheider fangen den meisten Staub und Schlamm direkt an der Quelle auf. Theoretisch lässt es sich jedoch nicht vermeiden, dass Partikel in die Umgebungsluft abgegeben werden. Und hier kommen die Luftreiniger als zweite Säule ins Spiel," eräutert Christofer Swahn weiter.

Die neuen Luftreiniger sind leicht und einfach zu transportieren und zu handhaben. Beide sind mit einem Verriegelungsmechanismus stapelbar und verfügen im Vergleich zu den Vorgängermodellen über ein intelligentes und robustes Design. Dieses Design bietet einen bequemen Zugang für Service oder Wartung und eine IPX4- Klassifizierung, die Dekontamination, Reinigung und Filterwechsel erleichtert.

Eine mehrfarbige LED-Leiste erleichtert zudem die Überwachung des Maschinenstatus aus der Ferne. Da gesättigte Filter weniger effektiv arbeiten können (und gefährlichen Staub in der Luft hinterlassen), wurde diese Funktion entwickelt, um den rechtzeitigen Filterwechsel und die Wartung zu fördern und zu unterstützen. Unsere Luftreiniger sind standardmäßig mit einem Vorfilter und einem H13/HEPA-Filter ausgestattet, können aber durch Hinzufügen eines Kohlefilters leicht auf eine dreistufige Filtration umgerüstet werden, um Luftverunreinigungen wie Gerüche, Gase, Rauch und andere organische Verbindungen zu entfernen. Alle H13/HEPA-Filter des Unternehmens werden einzeln bei maximaler Luftstromkapazität in den Maschinen getestet, um eine optimale Filtration von Staub in der Luft zu gewährleisten, informiert der Hersteller (Halle A1, Stand A137).