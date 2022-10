Hervorragenden Tragekomfort und optimalen Schutz vor mechanischen Verletzungen – das verspricht Husqvarna mit seinem erweiterten Sortiment an Arbeitshandschuhen. Foto: Husqvarna

Neu entwickelt wurden die "Functional Light"-Serie, "Functional Grip Winter" und die "Technical Grip"-Handschuhe. Alle Modelle sind gemäß der Norm nach EN 388 zertifiziert und bestechen laut Husqvarna durch ein funktionelles und ansprechendes Design.

Hohen Ansprüchen genügen

Jede Arbeit, egal ob im Wald oder im heimischen Garten, stellt unterschiedliche Ansprüche an die notwendige Schutzkleidung. Um diesen gerecht zu werden, hat Husqvarna die "Functional Light"-Serie mit drei verschiedenen Modellen entwickelt: Der "Functional Light Comfort" wurde für den ganzjährigen Einsatz in der Garten- und Forstarbeit unter harten Bedingungen konzipiert. Das strapazierfähige Ziegenleder ist von Natur aus wasserabweisend. Durch die stoßgedämpften Handinnenflächen werden die Hände außerdem optimal vor starker Belastung geschützt, versichert das Unternehmen.

"Functional Light Vent" eigne sich durch sein teflonbeschichtetes Obermaterial aus Kunstleder und in Kombination mit einer Grip-Funktion hervorragend für vielseitige Aufgaben. Der dünne, atmungsaktive Schutzhandschuh sei durch sein kühlendes Material ideal für den Einsatz bei warmem Wetter geeignet. Nach dem Arbeitstag kann der Handschuh bei 30 °C gewaschen werden. Die Variante "Functional Light Non Slip" ist Husqvarna zufolge ein optimaler Schutzhandschuh für alle Landschaftsgestalter, Landwirte und Förster.

Die Handflächen dieses Arbeitshandschuhs bieten durch das abrutschfeste Obermaterial ein präzises Gefühl, auch bei Nässe. "Functional Grip Winter" hat die Firma für Forst- und Gartenarbeit an kalten Tagen entwickelt. Die Latexbeschichtung in den Handinnenflächen gewährleistet Husqvarna zufolge optimalen Schutz vor Nässe, Kälte oder Schnee. Das Innenfutter halte die Hände über den ganzen Tag hinweg warm und trocken. Bei schwereren Tätigkeiten sorge die strapazierfähige Außenfläche zusätzlich für den nötigen Grip.

Passend für Hobbygärtner

Das Modell "Technical Grip" sei ein passendes Modell für alle Hobbygärtner. Neben neuen Features wie beispielsweise dem abrutschfestem Material beim "Functional Light Non Slip" sind die Handschuhe zusätzlich mit einem touchscreen-freundlichen Material am Zeigefinger ausgestattet, um das Bedienen des Smartphones mit Handschuh zu erleichtern. Der verstärkte Daumenbereich sorgt außerdem für eine verbesserte Lebensdauer des Handschuhs. Durch das atmungsaktive Material wartet der "Technical Grip" auch bei warmen Temperaturen mit einem angenehmen Tragekomfort auf.

Serien umfassend verbessert

Die "Functional"- und "Technical"-Handschuh-Serie hat Husqvarna optimiert, sodass das Arbeiten im Forst jetzt noch angenehmer und geschützter vonstatten gehen soll. Jeder Handschuh steche dabei durch ein neues, funktionelles Design heraus. Der überarbeitete elastische Bund am Handgelenk des "Functional"-Handschuhs bringe nun noch mehr Komfort mit und erleichtere das Arbeiten. Die ebenfalls neu hinzugefügten stoßgedämpften Handflächen und die verstärkten Fingerkuppen sorgen für den nötigen Schutz vor Verletzungen. Die neuen Modelle des "Technical"-Handschuhs verfügen jetzt über einen Velcro-Klettverschluss, verstärkte Fingerkuppen und einen verstärkten Bund aus Neopren, sodass der Handschuh auch bei großer Belastung fest sitzt. Der Arbeitshandschuh ist sowohl ohne als auch mit Schnittschutz erhältlich. Interessierte finden Husqvarna auf der diesjährigen bauma in München am Stand A1.320. Dort steht das Team mit Rat und Tat zur Seite und berät umfassend zum Leistungs- und Produktportfolio, welches das Unternehmen auf der Messe zeigen wird. So können Besucherinnen und Besucher sich einen umfassenden Eindruck vom Husqvarna-Sortiment verschaffen und sichere Kleidung und Geräte begutachten.