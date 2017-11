Die Cloud-basierte Lösung Fleet Services, die den Maschinenpark und die Pflegeteams direkt mit einem Online-Portal verbindet, ermöglicht es den professionellen Landschafts- und Grünflächenpflegebetrieben, verbesserte Einblicke in den aktuellen Status ihrer gesamten Maschinenflotte zu erhalten. Ein kleiner Sensor zur Datenerfassung wird auf der Maschine (z. B. Freischneider, Blasgerät oder Motorsäge) angebracht. Dadurch kann ihr Einsatz optimiert werden. Wenn die Maschine in Betrieb ist, werden Kenndaten, u. a. zur Laufzeit und Drehzahl, erfasst und können anschließend drahtlos zum Online-Portal übertragen werden. Die Daten ermöglichen den Betriebsleitern, Serviceintervalle für eine proaktive Maschinenwartung, Vibrationsbelastungen der Anwender und Optimierungsmöglichkeiten im Blick zu behalten. Diese Informationen können über einen Computer oder eine mobile App abgerufen werden.

Hausen (aw). – Anlässlich der Husqvarna Power Tage 2017 im Rhön Park Hotel in Hausen präsentierte das Unternehmen Fachhändlern aus ganz Deutschland die Neuheiten, die ab Anfang 2018 auf den Markt kommen sollen. Dabei setzt Husqvarna den Fokus auf die Geräte-Vernetzung und neue Technologien. Das Sortiment umfasst dank der neuen Hochdruckreiniger nun die komplette Range für die Pflege von Außenanlagen. In Zeiten knapper Budgets für die Pflege öffentlichen Grüns steigt der Bedarf für effiziente und wirtschaftliche Rasenpflege. Als Lösung präsentiert Husqvarna mit über 28 Jahren Hersteller-Erfahrung für 2018 erstmals Automower, die speziell für gewerbliche und öffentliche Grünflächen entwickelt wurden. Der Einsatz auf allgemein zugänglichen Flächen bringt spezielle Anforderungen mit sich, denen die Automower der 500er-Reihe u. a. durch die Steuerung via Fleet Services (Flottenmanagement), einem Vandalismus-sicheren Display und einer hohen Mähgeschwindigkeit gerecht werden.

Außerdem ermöglichen die Fleet Services die Organisation von Kundenaufträgen. So können Adresse, Kontaktdaten, die zuständigen Mitarbeiter sowie andere Informationen für jeden Auftrag hinterlegt und unterwegs am Smartphone abgerufen werden. Seine volle Wirkungskraft entfaltet es auch im Zusammenspiel mit Akku-betriebenen Geräten.

Das Produktsortiment im Bereich der handgeführten Akku-Geräte ist breit und richtet sich sowohl an private als auch professionelle Anwender. In die Entwicklung der Akkugeräte investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben seit vielen Jahren hohe personelle und finanzielle Ressourcen. Parallel arbeitet man im Unternehmen auch an der Weiterentwicklung der Benzingeräte. Ob Akku oder Benzin eingesetzt wird, hängt demnach oft von der Art der Anwendung ab. Insgesamt sei die Forstwirtschaft immer noch am weitesten entfernt vom Akku-Geräte-Einsatz. Anwender in diesem Bereich tendieren aufgrund der Betriebssicherheit und Unabhängigkeit zu Benzingeräten. Auf der anderen Seite seien Kriterien wie Lärmemission und Umweltschutz – gerade auch im innerstädtischen Bereich – wichtige Argumente für den Akku als Antriebskonzept.

Die Leistung eines Lithium-Ionen-Akkus wird maßgeblich von seiner Größe und den verwendeten Materialien bestimmt. Die eingesetzten Materialien haben wiederum Einfluss auf den Preis des Akkus. Husqvarna legt nach eigenen Angaben großes Augenmerk auf die Ausgewogenheit dieser drei Faktoren, damit Akkus leistungsstark, handlich und bezahlbar sind. Auch der Akku-Tausch muss im Arbeitsablauf problemlos funktionieren.

Für die professionelle Rasenpflege präsentiert Husqvarna 2018 außerdem einen neuen Profi-Zero-Turn-Aufsitzmäher. Dieser überzeugt nicht nur durch seine Wendigkeit, sondern punktet nach Unternehmensangaben auch mit Features wie einer verbesserten Steuerung, längerer Haltbarkeit des Rahmens und einem neuen geschweißten Hochleistungs-Schneidwerk. Aufgrund der großen Nachfrage nach akkubetriebenen Modellen für die laufende Mähsaison stellt Husqvarna im neuen Jahr weiterhin zwei neue leistungsstarke Akku-Rasenmäher vor. Mit einer Mähbreite von 47 cm und Platz für mehrere Husqvarna-Steck-Akkus werden diese auch mit größeren Gärten mühelos fertig und ermöglichen leises Rasenmähen.

Ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich für Husqvarna sind Motorsägen. Mit den Hauptmerkmalen Produktivität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit beschreibt das Unternehmen die neue Profi-Kettensäge 572 XP. Das 70 cm³-Modell wurde auf der Forstmesse in Luzern erstmals der internationalen Fachpresse präsentiert. Die leistungsstarke Fällsäge 572 XP überzeugt mit der Husqvarna-typischen Ergonomie und setzt durch ihre robuste Fertigung gleichzeitig auf eine lange Produktlebensdauer. Dank Innovationen wie einer verbesserten AutoTune-Funktion (automatische Anpassung an Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kraftstoff etc.), dem neuen Hochleistungs-Luftfilter und einer Hitzebarriere aus speziellem Polymer (Verbesserung der Kühlleistung) arbeitet sie auch unter extremen Bedingungen zuverlässig, wie weltweite Tests belegen. In Deutschland wird die 572 XP voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2018 erhältlich sein