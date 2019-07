Amsterdam/Niederlande (ABZ). – Im Rahmen der Erweiterung des Tanklagers der GPS Group in Amsterdam Westpoort (GPSA) hat Keller im Herbst 2018 im Auftrag von Chemie-Tech LLC, Sharjah/ VAE eine Baugrundverbesserung als Gründung von sechs neu zu errichtenden Tanks mit 28 m bzw. 36 m Ø und 25 m Höhe ausgeführt und dazu seine CMM Hybridsäulen-Technologie eingesetzt. Diese bewährt sich laut Unternehmen weltweit als maßgeschneiderte, optimierte Lösung für die zuverlässige Tanklager-Gründung auf schwierigen, weichen Böden und eigne sich speziell zur Baugrundverbesserung unter großflächigen Bodenplatten. Gegenüber der herkömmlichen Tiefgründung mit Rammpfählen ermögliche die CMM Technologie erhebliche Einsparungen an Zeit und Kosten.

Hybrid-Säulen kombinieren die Herstellung von Feststoffsäulen im Vollverdränger-Verfahren mit der Rüttelstopfverdichtung und vereinen so die Vorteile beider in einem Produkt. Die zuerst hergestellten Feststoffsäulen verbesserten und homogenisiereten den tieferen Untergrund. Die anschließend mit dem Schleusenrüttler hergestellte Rüttelstopfverdichtung ermöglicht eine gleichmäßige und flächenhafte Lasteintragung.

Dazu Kellers Bereichsleiter Sonderprojekte Björn Böhle: "In der Kombination reduzieren solche Hybridsäulen Spannungs- und Lastkonzentrationen in den Bodenplatten, die bei punktförmig wirkenden Traggliedern auftreten, selbst bei sehr schlechtem Baugrund und mittleren bis hohen Flächenlasten erheblich. Die Platten können als elastisch gebettet bemessen werden, was enorme wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Weitere Einsparungen ergeben sich, weil in der Bodenplatte nur vergleichsweise geringe Biegemomente auftreten, und sich dadurch aufwändige Unterkonstruktionen zur Lastverteilung erübrigen. Der Bewehrungsanteil und die Dicke der Bodenplatte reduzieren sich, und eventuell kann auf eine Bewehrung vollständig verzichtet werden."

Als weitere Vorteile der CMM Hybridsäulentechnologie nennt Böhle die hohe Geschwindigkeit, mit der die Hybridsäulen in den Boden eingebracht werden können – pro Meter müsse dafür nur etwa halb so viel Zeit aufgebracht werden wie für das Einrammen von Fertigteilpfählen –, den Entfall der bei Ortbeton-Pfahlgründungen erforderlichen Kapparbeiten, sowie die Tatsache, dass es sich bei der Hybridsäulentechnik um ein vollverdrängendes Verfahren handelt, bei dem Boden nicht oder nur in geringem Umfang gefördert werden muss. "Die signifikante Reduzierung des Bohrguts gegenüber anderen Gründungsverfahren senkt nicht nur den Arbeitsaufwand", so Böhle, "sie entlastet den Bauherrn insbesondere von der Problematik, die mit der umweltverträglichen Entsorgung dieses Materials verbunden sein kann."