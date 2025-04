Der PST/ES-E hat einen elektrischen Antrieb. Das E-Power-Pack setzt sich aus sechs Batterieeinheiten zusammen, die 240 kW liefern. Foto: Yannick Schornstein / ABZ

Dabei handelt es sich um einen Selbstfahrer mit einer Achslast von 45 t. Das am Goldhofer-Stand gezeigte Modell kann nach Angaben des Messe-Teams von 3 auf 5 m hydraulisch verbreitert werden - vorteilhaft bei Lasten mit hohem Schwerpunkt. Das Fahrzeug wird von einem E-Power-Pack angetrieben, das sich aus sechs Batterieeinheiten zusammensetzt und eine Leistung von 240 Kw erreicht.

Der PST/ES-E kann eingesetzt werden, um etwa Industriegüter in Hallen zu transportieren. Diese werden mit einem Kran auf das Fahrzeug gehoben und daraufhin an seinen Bestimmungsort manövriert. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen ist das mit dem E-Power-Pack betriebene System auch wegen seiner Geräuschfreiheit gut geeignet.