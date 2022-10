Die neue MS-Reihe wurde in Zusammenarbeit mit Duplomatic für den Einsatz in offenen Hydrauliksystemen entwickelt. Die Sechs-Wege-Steuerventile mit zentralem Umlauf sind laut Hersteller für einen vielfältigen mobilen Anwendungsbereich geeignet. Zu den Vorteilen gehört eine kompakte und modulare Bauweise:



Eine einzige Pumpe kann einen bis zwölf Verbraucher versorgen; der maximale Druck beträgt 350 bar. Zur Betätigung der Ventilschieber stehen elektrohydraulische, hydraulisch proportionale und manuelle Ansteuerungen zur Verfügung, erklärt der Hersteller. Der neue Joystick wurde so konzipiert, dass er kompakt eine Vielzahl von Steuerungen aufnehmen kann, wie zum Beispiel den neuen elektro-proportionalen Rollencontroller, welcher vollständig selbst entwickelt wurde, sowie die gesamte Palette der Schalter und Vorrichtungen, die für Griffe von Hydreco verfügbar sind. "Auf der bauma sind die wichtigsten Akteure, Innovationen, Zielgruppen und Trends an einem Ort versammelt. Wir freuen uns, Teil dieser für die Branche und den deutschen Markt wichtigsten Messe zu sein", so Massimo Calitti, General Manager der Hydreco Hydraulics GmbH.

Die bauma ist ihm zufolge zudem die Vorlage für die nächste organisatorische Veränderung der Gruppe. "Die bevorstehende Übernahme der Duplomatic Group und ihrer juristischen Instanzen durch Daikin Industries – darunter Hydreco – wird neue Horizonte auf dem Weg zu Innovation und Expansion in unserer Group eröffnen", so Katie McColl, CEO von Hydreco Hydraulics. "Der Vorteil von Daikin in Kombination mit der Unterstützung von Duplomatic wird den umfangreichen Investitionsplan für neue Produkte und Lösungen, die Hydreco seit 2020 auf den Markt bringt, weiter vorantreiben", so McColl abschließend.

Das Team Hydreco steht an Stand 418 in Halle A4 für Gespräche zur Verfügung.