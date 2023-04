Das Modell MX20G von Hydrema ist laut Hersteller der kompakteste 20-Tonner am Markt. Gleichzeitig beweist er sich mit Tiltrotator und Palettengabel als vielseitiges und kräftiges Arbeitstier. So ist er auf Großbaustellen ein mobiler und flinker Wühler – aber auch ein pfiffiger Helfer für spezielle Aufgaben. Mit einer Pumpenleistung von 407 l dient er, wie alle City-Bagger von Hydrema, als leistungsstarker Geräteträger für schwere Anbauwerkzeuge. Trotz der Kompaktheit überzeuge jeder Hydrema mit einer großen Komfortkabine und einem umfangreichen Ausstattungsstandard. Zu sehen ist die Maschine auf dem Messe-Doppel aus RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE auf der Musterbaustelle. Foto: Hydrema

„Man muss zugeben, dass es optisch durchaus interessante Produkte gibt, die sich mit unserem MX vergleichen wollen aber in der Endabstimmung fehlen die Details – und dann ist für den Unternehmer das Investment nur halb so viel wert“, erläutert Hydrema-Vertriebsleiter Martin Werthenbach.

„Wenn die Maschine nicht die Kraft hat und nicht die Kompaktheit hat wie der City-Bagger von Hydrema, dann kann er auch nicht die gleiche Leistung bringen.“ Als überzeugend nennt das Unternehmen die hohe Hydraulikkraft von 407 l benannt, mit der schwere hydraulische Aggregate ohne Bewegungseinschränkung der Maschine bewegt werden können. „Der Hydrema bleibt voll beweglich, auch wenn ein hydraulisches Anbauaggregat viel Leistung verlangt. Den Arm bewegen, den Oberwagen schwenken und gleichzeitig mit der Joysticklenkung lenken – das kann der MX auch bei extremsten Einsätzen“, bestätigt der Vertriebsfachmann. Da der City-Bagger vom Grundkonzept für den Einsatz mit Tiltrotatoren vorgerüstet ist, soll er laut Hersteller auch die ideale Arbeitsmaschine für den Einsatz mit Palettengabeln sein. „So übernimmt der MX nicht nur arbeiten, die sonst von Radladern oder Teleskopladern ausgeführt werden. Er kann es sogar besser, wenn man zum Beispiel daran denkt, eine Palette hinter eine Absperrung oder einer Leitplanke abstellen zu wollen. Da sind Radlader und Teleskoplader einfach überfordert und können diese Arbeiten gar nicht erst durchführen, die für den Hydrema keine Herausforderung darstellen“, betont Werthenbach. Nicht nur, wenn es um die Hubhöhe geht, die beim MX20G mit rund 10 m sehr respektabel sind, sondern auch beim Transport von breiten, sperrigen Gütern zeigt der Bagger mit dem Tiltrotator seine Qualitäten auf der Baustelle. „Ein Radlader kann das sperrige Bauteil nur in der Breite aufnehmen und transportieren. Der Bagger kann es einfach drehen und dann schmal durch eine Enge Passage durchheben“, erläutert der Vertriebsfachmann.

Die Grab- und Reißkräfte, die das Modell MX20G im Einsatz zeigt, sind zusammen mit Schwenkkraft, Hubkraft und Pumpenleistung, die in der Maschine stecken, bezeichnende Eigenschaften der Maschine. Foto: Hydrema

Die Bauweise des Tiltrotators mit Zylindern sieht Hydrema für den Palettengabelneinsatz als bevorzugt an: „Wenn man eine Palette seitlich aufnehmen muss und will diese Palette ankippen, ist die Kraft über die Zylinder im Tiltrotator gegeben. Genauso aber auch bei dem seitlich gedrehten Löffel, der in den Boden greift“, erklärt der Spezialist und fährt fort: „Auch hier ist die Ausstattung des Tiltrotators mit Zylindern sehr hilfreich. Aus diesen Gründen bevorzugen wir den Einsatz von Tiltrotatoren der Marke Engcon. Auch der auf Engcon basierende OQTR mit seiner verbrieften Freigabe für den Hammer- und Fräseneinsatz bietet als Direktanbau große Vorteile“, resümiert der Fachmann. Auf der diesjährigen RATL zeigt Hydrema das Modell MX20G auf der Musterbaustelle. „Kein Bagger ist gleichzeitig so groß und kräftig wie der Hydrema – und das gilt auch für das ‚Short-Monster’, wie wir den MX20G international nennen. Er kann problemlos mit ‚ausgewachsenen’ Baggern mithalten, die in dieser Klasse überwiegend Langheckbagger sind. Er ist aber im

Vergleich zu diesen Maschinen ultra-kompakt. Mit einem vorderen Schwenkradius von 1,72 Metern vorne und 1,84 Metern Schwenkradius hinten, kann sich diese Maschine auch in extrem beengte Baustellen einbringen, in denen andere Maschinen überhaupt nicht passen würden“, sagt Werthenbach. „Die vergleichbaren Langheckbagger bräuchten zum Teil über 2 Meter mehr Platz.“ Als weiteres Highlight zeigt der Hersteller den nach eigenen Angaben international erfolgreichsten Zehn-Tonnen-Dumper auf seinem RATL-Messestand. Dieser Dumper sei der einzige seiner Größe, der die volle Last von 10 t mit 40 km/h über die Straße fahren darf. Mit einem Eigengewicht von 10 t erfüllt er das Maximalgewicht von 18 t. Er sei aber gleichzeitig im schwersten Gelände unschlagbar und mit seinem 147 PS starkem Motor extrem kletterfähig und beweglich. Interessierte finden Hydrema auf der RATL 2023 auf dem Multifunktionsgelände unter der Bezeichnung P3/F200.