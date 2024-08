Wenn der Bagger dieses schwere Gewicht in die Luft hebt, werden alle Augen ganz groß sein, weil es nach Angaben von Hydrema schier unglaublich ist, dass dieser kompakte Bagger so viel Masse bewegen kann. Während der NordBau zeigt das Unternehmen täglich um 11 Uhr oder um 15 Uhr am Messestand eine Kraft-Demo-Show, in der ein Gewicht von 8 Tonnen mit angebautem Tiltrotator und Löffel durch den City-Bagger MX20G in die Luft gehoben wird. Foto: Hydrema

Deshalb hat man entschieden, das Händlergebiet nunmehr selbst zu bearbeiten. "Wir wollten auch nicht das fünfte Rad am Wagen bei einem Händler sein, der an sich schon viel mit anderen Produkten zu tun hat", erzählt Martin Werthenbach, Vertriebsleiter bei Hydrema und verantwortlich für die Strategie in Deutschland.

"Ohnehin verkaufen wir unser Produkt anders als viele Hersteller und Händler, die mit Massenprodukten im Markt agieren und daran interessiert sind, möglichst viele Produkte zu verkaufen. Das Wort "Mengenrabatt" kennen wir bei Hydrema nicht, aber der Händler, der das Massen-Produkt verkauft, lebt davon, dass er möglichst viele Maschinen von einem Hersteller in den Markt drückt, damit er in den Genuss des Mengenrabattes kommen kann. Unsere Philosophie ist, dass wir den überzeugten Kunden gewinnen wollen, der den Mehrwert des Hydrema für sich erkennt und sich deshalb die Investition für dieses Produkt leistet. Es gibt nun mal keinen Mobilbagger, der gleichzeitig so kompakt und so kräftig ist, wie der Hydrema", erzählt Werthenbach stolz und verweist außerdem auf die Preisstabilität. "Wir bauen bei Hydrema nur so viele Maschinen, wie wir in einem Jahr auch verkaufen können.

Deshalb haben unsere Händler auch nicht so viele Neumaschinen auf den Höfen stehen, was dazu führt, dass die ,Überproduktionen' zu Sonderpreisen verkauft werden. Bei uns muss sich kein Kunde darüber ärgern, dass er eine Neumaschine auf einmal zu einem deutlich günstigeren Preis einkaufen kann, als er zuvor vielleicht eingekauft hat."



In Zusammenarbeit mit Engcon und Allu, die als Mitaussteller auf dem Stand agieren, zeigt Hydrema auf einer simulierten kompakten Baustelle, was mit dem City-Bagger von Hydrema möglich ist. Foto: Hydrema

"Der MX20G ist tatsächlich der kompakteste 20 Tonnen auf Rädern am Markt. Zweimal am Tag zeigen wir eine Kraft-Demo-Show in der ein gewaltiges Gewicht von 8 Tonnen mit angebautem Tiltrotator und Löffel, also insgesamt rund 10 Tonnen, durch den Bagger in die Luft gehoben wird. Leider dürfen wir kein Loch auf der Messe graben, sonst würden wir das Gewicht auch in die Tiefe herunterlassen. Wiederholt haben uns Kunden bestätigt, dass sie alleine schon aufgrund der Kraft des Baggers Geld einsparen, weil sie keinen Kran mehr brauchen. Wer bei der musikalisch untermalten Show dabei sein will, hat die Möglichkeit um 11 Uhr und um 15 Uhr das Spektakel zu erleben. Ansonsten zeigen wir auf der Baustelle die Vielseitigkeit, mit der der City-Bagger ausgestattet ist.

Schließlich ist die MX-Baureihe als erster Bagger überhaupt mit der Tiltrotator-Steuerung ausgestattet worden, weshalb zum Beispiel der Engcon Tilt als Plug-and-Play Anbaugerät vollhydraulisch mit EC Oil genutzt werden kann. Die kräftigen Hydraulikpumpen, die in dem Bagger verbaut sind, sorgen dafür, dass auch anspruchsvolle Anbaugeräte kein Problem für den Bagger darstellen. Selbst Anbauverdichter, oder zum Beispiel ein Brech-, oder Sieblöffel stellen den Bagger vor keine Herausforderungen. Selbst eine Anbauramme zum Rammen oder Ziehen von Spundbohlen ist für den kompakten City-Bagger eine Selbstverständlichkeit", erzählt der Vertriebsfachmann. Auch der kompakte 7-Tonnen-Dumper kommt auf der Baustelle zum Einsatz. Der 707G hat einen Wenderadius von 5 m und wird sich um den Schuttberg herum auf der kleinen Baustelle bewegen.

Zusammen mit Regionalleiter Rico Zartmann (Region Ost) und dem neuen Regionalleiter Henning Wulff (Region Nord) wird auch Vertriebsleiter Martin Werthenbach vor Ort den Kunden sämtliche Fragen beantworten. "Es gibt bestimmt Fragen, denn was unsere Maschinen können, ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht einzigartig", weiß auch Regionalleiter Rico Zartmann zu berichten, der zusammen mit seinem Kunden Sören Henningsen die Show ausführen wird. Immer wieder haben wir ungläubige Kommentare zu dem Gewicht, aber mit einer digitalen Waage werden wir den Beweis antreten.

Es ist mehr als eindrucksvoll zu sehen, mit welcher Leichtigkeit dieser kompakte City-Bagger diesen schweren Beton-Baukörper bewegt und in die Luft hebt. Aber Sören kann ja mit dem Bagger noch viel mehr. Steinpaletten über große Reichweite versetzen, mit der Greifzange am Tilrotator zum Beispiel Bauwerkzeuge umsetzen, sehr feinfühlig ein Planum ziehen, mit dem Verdichter arbeiten oder einen Schutthaufen sieben."

Unterstützt wird die Hydrema – Mannschaft von Kollegen der Allu Deutschland GmbH und Engcon Germany GmbH, die ebenfalls einige Exponate vor Ort ausgestellt haben und interessierten Kunden ihre Produkte verkaufen. "Skandinavische Kompetenz auf einem Fleck" lautet das Motto des Standes auf dem Produkte aus Dänemark, Schweden und Finnland gezeigt werden. Höhepunkt bleiben aber die 11-Uhr und 15-Uhr-Kraft-Demo-Show. Die dramatisch musikalisch untermalte Show wird vielen Besuchern bestimmt die Haare zu Berge stehen lassen. Und wenn dann zum Ende der Show mit dem Greifer des Tiltrotators wieder Mützen und andere nette Geschenke an die Besucher verteilt werden, freuen sich die Aussteller von Hydrema, Allu und Engcon über viele strahlende Gesichter.