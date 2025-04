Baufortschritt der Eisengießerei im März 2025. Foto: HYDROTEC Technologies AG

Während immer mehr Industrieunternehmen mit ihren Standorten und Arbeitsplätzen Deutschland den Rücken kehren, realisiert Hydrotec eine der modernsten Eisengießereien in Europa und schafft nicht nur neue Jobs. Durch Inbetriebnahme der Eisengießerei wird auch ein wesentlicher Beitrag geleistet, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren.

Das Sozialgebäude mit Kantine, Besprechungsräume, Umkleide- und Sanitärräume. Foto: HYDROTEC Technologies AG

Deutsche Eisengießereien sind in Europa unangefochten marktführend. Im Zusammenhang mit den industriellen Schwerpunktzonen in Deutschland, liegen mehr als 50 Prozent der Eisengießereien in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Die Entscheidung, eine hochmoderne Gießerei am Hydrotec-Stammwerk in Niedersachsen zu bauen, bietet sowohl dem Unternehmen als auch den Abnehmern wesentliche Vorteile. Ob eine effiziente und schnelle Distribution durch die zentrale Lage in Deutschland bzw. Europa, die den Zugang zu wichtigen Märkten erleichtert, hochqualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte, die Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien, die durch Umweltauflagen und -standards geforderte Implementierung umweltfreundlicher Produktionspraktiken oder die Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Entwicklung.

Turm der Sandaufbereitungsanlage mit zwei Silos für Neusand und Bentonit. Foto: HYDROTEC Technologies AG

Hydrotec auf Wachstumskurs

Mit einer Präsenz in 37 Ländern und entsprechenden Ländervertretungen ist das familiengeführte Unternehmen auch international gut vernetzt und in der Lage verschiedene Märkte zu bedienen. Die neue Eisengießerei, für die der zentrale Standort in Wildeshausen mit einer Produktions- und Lagerfläche von rund 74.000 Quadratmeter auf einem circa 21.000 Quadratmeter großen Grundstück um weitere circa 13.000 Quadratmeter ausgedehnt wurde, bietet mit der leistungsfähigen Infrastruktur beste Möglichkeiten, Produkte effizient herzustellen und zu lagern. Mit einem beeindruckenden Gesamtvolumen von ca. 54.000 Kubikmetern wurde ein modernes und funktionales Gebäude geschaffen, das höchste Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit erfüllt und für Innovation, Effizienz und Umweltbewusstsein steht. Angegliedert an die Produktionshalle mit rund 4.600 Quadratmeter, sind im dreigeschossigen Sozialgebäude mit circa 190 Quadratmeter Grundfläche eine Kantine, Umkleide- und Sanitärräume sowie Besprechungsräume angeordnet.

Konzeptansicht mit Dachbegrünung und PV-Anlagen. Grafik: HYDROTEC Technologies AG

Angebots- und Leistungsspektrum

Konzentriert sich die HYDROTEC Technologies AG in der Eisengießerei zunächst auf die Produktion klassischer Tiefbau-Produkte aus Grauguss (GJL) und duktilem Gusseisen (GJS), wie Aufsätze für Straßenabläufe und Abdeckungen für Entwässerungsrinnen, ist für das letzte Quartal dieses Jahres auch die Fertigung von Gussprodukten im Sandgussverfahren auf Kundenwunsch geplant. Das heißt, nach Optimierung der Prozesse und dem gezielten Einsatz der Ressourcen sollen zur Förderung von Stabilität und Wachstum des Unternehmens auch kundenspezifische Produkte in der neuen Eisengießerei gefertigt werden. „Unser gut etabliertes Kerngeschäft führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Und so sind zufriedene Kunden und Interessenten bereit, maßgeschneiderte Produkte von uns unter möglichst klimaschonenden Bedingungen fertigen zu lassen. Dabei spielt das gewonnene Vertrauen in die Qualität unserer Produkte und die Zuverlässigkeit eine wesentliche Rolle“, sagt Vorstandvorsitzender Uwe Brinkschulte.

Mehr zum Thema: https://www.hydrotec.com/de/giesserei?mtm_campaign=online-advertorial-thismagazin-04-2024-thema-gegen-den-strom

Video: HYDROTEC Technologies AG