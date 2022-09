Wangen/Käferhofen (ABZ). – Die Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG darf in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiern. Seit 60 Jahren entwickelt und produziert das mittelständische Familienunternehmen aus dem baden-württembergischen Wangen Steigtechnik für das Arbeiten in luftiger Höhe.

1971: Das Hymer-Markenzeichen wird geboren, jede Leiter erhält den roten Streifen am Holm. Foto: Hymer

Die Produktion qualitativ hochwertiger und äußerst langlebiger Steigtechnik ist nach Sicht des Unternehmens seit 60 Jahren die Kernkompetenz von Hymer. Alles begann am 1. Juli 1962 in Wangen/Neumühle: Erwin Hymer übernahm an diesem Tag den Fertigungszweig Leichtmetall-Leitern des deutschen Flugzeugkonstrukteurs Dornier.



Gemeinsam mit Fritz Lang startete er in Neumühle die Produktion. Das Geschäft brummte: Schon acht Jahre später mussten größere Räumlichkeiten her – fündig wurden die Unternehmer in Wangen. Mittlerweile erstreckt sich die Produktionsfläche auf über 5000 Quadratmeter.



Die Produktionsbedingungen haben sich stark verändert und wurden immer wieder den neuen Anforderungen angepasst. Foto: Hymer

Die beiden Geschäftsbereiche Steigtechnik und Fahrzeugtechnik beschäftigen insgesamt über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hymer-Steigtechnik entwickelt und produziert Leitern, Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen, Steigleitern, Tritte und Arbeitspodeste sowie Fahrgerüste. 1962 umfasste Erwin Hymers Herstellungssortiment "alle von Dornier bisher gefertigten Leitertypen" sowie "Sonderanfertigungen auf Anfrage", wie das Unternehmen mitteilt. Diesem Grundprinzip folge die Steigtechnikproduktion im Allgäu auch heute noch. Das breit gefächerte Portfolio beinhaltet sofort verfügbare Serienprodukte wie auch individuell konfigurierbare Steigtechniklösungen.

Zu den beliebten Serienprodukten gehört nach eigenem Bekunden beispielsweise das Hymer-Fahrgerüste-Programm, welches die Wangener in ihrem Jubiläumsjahr besonders hervorheben wollen. Für Kunden mit ganz individuellen Anforderungen seien hingegen die maßgeschneiderten Sonderkonstruktionen interessant. Der Hersteller hat hierfür ein Beratungs- und Service-Angebot aufgebaut, welches von der direkten persönlichen Beratung bis hin zu modernen digitalen Tools reicht. Vor kurzem hat das Unternehmen darüber hinaus seinen Web- und Markenauftritt komplett überarbeitet. "Der rote Streifen" am Holm – bereits 1971 aus der Taufe gehoben – bleibt dabei das zentrale Markenzeichen der Wangener Steigtechnik-Profis.