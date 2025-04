Welche Lösungen sich für Anbieter lohnen, zeigt Hytorc in diesem Jahr auf der bauma in München. "Ob es um die Verschraubung von Kettengliedern oder Baggerschaufeln geht: Mit unserer Expertise bringen wir die Baubranche voran", sagt Patrick Junkers, Geschäftsführer von Hytorc Barbarino & Kilp.

Mit im Gepäck für den Stand 538 in Halle 5 haben die Verschraubungsexperten einen Großteil ihres Sortiments. Andreas Wanke, Geschäftsführer von Hytorc Seis, erläutert warum: "Verschraubungen sind immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Daher ist es wichtig, diese Zusammenhänge zu demonstrieren." Zum anderen bietet das Unternehmen viele Produkte, die immer wieder nachgefragt werden. Dazu zählt etwa die einteilige verdrehsichere Unterlegscheibe Washer, mit der Standard-Schraubverbindungen ohne externes Abstützen verschraubt werden können. Gleichzeitig, und somit ähnlich wie bei Keilsicherungsscheiben, dient sie als Schraubensicherung.

"Gerade bei Baumaschinen wirken sehr unterschiedliche und meist unregelmäßige Kräfte auf Verbindungen. Umso wichtiger sind sichere Verschraubungen. Dafür braucht es die passenden Werkzeuge, Verbindungselemente, eine korrekte Berechnung sowie das Know-how zur Einhaltung dieser Parameter", erläutert Wanke. Neben etablierten Produkten zeigt Hytorc mit der Pumpe der Bezeichnung Lightning eine Neuheit für den europäischen Markt. "Die Pumpe ist ideal für industrielles Verschrauben an Orten, an denen kein Strom zur Verfügung steht", erklärt Wanke. Sie besitzt den stärksten Akku ihrer Klasse, der Motor leistet 1,5 kW und steuert bis zu vier Hydraulikschrauber gleichzeitig an.

Was sie darüber hinaus so besonders macht? "Sie ist extrem robust, staub- und spritzwassergeschützt, handlich, schnell einsatzbereit und Dank des bürstenlosen Gleichstrommotors leise und langlebig", ergänzt Patrick Junkers.

Das kluge Design erlaubt den Betrieb sowohl in aufrechter als auch liegender Position, was das Arbeitsspektrum weiter deutlich erhöht. Vor allem ist das akkubetriebene Hydraulik-Aggregat für kommende Aufgaben bestens gerüstet. Dazu zählen unter anderem das Drehmoment-Drehwinkel-Verfahren und ihre Konnektivität, sagt Wanke: "So lässt sich das hochauflösende Display mit seiner großen Bildschirmdiagonale von 17 Zentimetern auf externe Bildschirme übertragen – etwa zur Kontrolle oder aus Übungszwecken." Der Datenaustausch zur Dokumentation ist mittels USB-Schnittstelle ebenfalls gesichert.

Eine Pumpe wie die Lightning wird für das Modell LST 8000, das auf der bauma ebenfalls vorgestellt wird, nicht gebraucht. Die Variante hat ihren eigenen Akku und schließt die LST-Reihe nach oben hin ab. Bei einem Gewicht von 12 kg bringt der Hytorc-Akkuschrauber ein Drehmoment von 1762 bis 10 845 NM auf die Schraube. Wanke: "Damit ist er ideal für Verschraubungen von großen Reaktoren etwa in der Petrochemie, in der Windkraft, im Bergbau oder bei Baumaschinen wie Bagger, Steinbrecher oder Krantürmen geeignet."

Großen Wert bei der Entwicklung haben die Hytorc-Experten laut eigener Aussage auf Langlebigkeit und Handlichkeit sowie eine perfekte Verarbeitung gelegt. Die Hochleistungsakkus erlauben eine deutlich höhere Auslastung und der ergonomische Metallgriff bleibt auch bei sehr widrigen Einsatzorten in Form und stabil.

Trotz des robusten Äußeren ist der LST 8000 für das Arbeiten in digitalen Welten gemacht. Mithilfe der Hytorc-Connect-App läuft die Dokumentation beim Verschrauben einfach und kabellos ab. "Mit dem LST 8000 werden die Grenzen des mobilen Verschraubens neu definiert", sind sich Junkers und Wanke sicher. Interessierte finden das Hytorc-Team auf der bauma am Messestand A5.538.