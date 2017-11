Buseck (ABZ). – Das 1983 gegründete Baumaschinen Handels- und Serviceunternehmen Roth + Söhnel GmbH ist aus der Niederlassung eines ehemaligen größeren Baumschinenhändlers hervorgegangen und wird heute von Geschäftsführer Andreas Söhnel geleitet. Das in Buseck bei Gießen ansässige Unternehmen ist seit Mitte 2017 Hyundai-Händler für das Gesamtprogramm. Das Verkaufsgebiet reicht rd. 70 km Luftlinie um den Firmenstandort und wird im Westen von Limburg, im Süden von Frankfurt, im Osten von Fulda und im Norden von Frankenberg/Eder begrenzt. Nach Kontakten auf der bauma 2016 konkretisierten sich die Verhandlungen Mitte dieses Jahres. Dazu Andreas Söhnel: "Ich suchte einen zuverlässigen Partner mit einem kompletten Programm. Da wir Miete und Kauf anbieten, können unsere Kunden die Maschinen zunächst mieten und dann aus der Miete erwerben. Hyundai bietet sowohl von der Typenvielfalt wie auch von der Programmabstufung, etwa bei Radladern, eine sehr gute Auswahl."

Zehn Mitarbeiter, davon vier Monteure mit eigenen Servicefahrzeugen leisten jährlich mehrere 1000 Serviceeinsätze für Baumaschinen mehrerer Fabrikate. Das Full-Service-Unternehmen ist in der Lage, ein breites Portfolio an Leistungen wie etwa Wartung/Reparatur/UVV, Verkauf/Miete/Finanzierung, Gebrauchtgeräte-Aufbereitung und Reifen-/Räder-Service aus einer Hand anbieten zu können.

Damit sieht sich Söhnel und sein Team bestens aufgestellt. Überzeugt hat den Baumaschinen-Handelsprofi u. a. die Online-Anbindung an das Hyundai-Ersatzteilsystem und die perfekte und umfassende Unterstützung und Schulung auf die unterschiedlichen Gerätetypen.

Frank Frickenstein leitet den Hyundai-Baumaschinenvertrieb in Deutschland und freut sich über die weitere Verdichtung des Händlernetzes: "Die Marke Hyundai hat in Deutschland ein sehr gutes Standing, wir werden ein Rekordjahr verzeichnen. Das muss natürlich mit unseren Handelspartnern zusammenpassen. Mit Roth + Söhnel sind wir eine enge Partnerschaft eingegangen, die schon nach kürzester Zeit Früchte getragen hat. Ich freue mich sehr, in diesem anspruchsvollen Marktsegment einen so kompetenten Händler gewonnen zu haben."