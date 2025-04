Der HW155H ist ein 15-Tonnen-Mobilbagger, der sowohl für den Einsatz auf der Straße als auch im Gelände geeignet ist, informiert der Hersteller. Abb.: Hyundai CE

Die Vorserienmaschine, die erstmals auf der letzten bauma als statisches Exponat zu sehen war, wird den Kunden demonstrieren, wie Wasserstoff zu einem zukünftigen CO²-freien Betrieb auf Baustellen beitragen könnte (FM.913).

Eine Wasserstoff-Brennstoffzelle nutzt eine chemische Reaktion zwischen dem an Bord befindlichen Wasserstoff und dem Luftsauerstoff, um elektrische Energie zu erzeugen, wobei die einzige Emission Wasserdampf ist. Die Brennstoffzelle liefert bei Bedarf Strom für den Antrieb der Maschine, entweder über Elektromotoren oder über elektrisch angetriebene Hydraulikpumpen.

Das Projekt zur Entwicklung einer Brennstoffzelle für den HW155H war eine Zusammenarbeit zwischen Hyundai Construction Equipment und der Hyundai Motor Company, die bereits serienmäßige Antriebslösungen für den Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt anbietet. Es wurden zwei Zellen entwickelt, die eine Leistung von 30 kW und 50 kW erzeugen, wobei der HW155H eine Kombination von Brennstoffzellen verwendet, um eine Leistung von 70-100 kW zu erzielen.

Diese Brennstoffzellen eignen sich für eine Reihe von Maschinen, darunter 15-Tonnen-Mobilbagger, Gabelstapler und Notstromaggregate.

Der Wasserstoffspeicher an Bord hat eine Kapazität, die einen achtstündigen Betrieb ermöglicht. Die Betankung dauert zwischen 10 und 20 Minuten.

Das hochdichte Festkörperspeichersystem von Hyundai verdoppelt laut Hersteller das Fassungsvermögen eines herkömmlichen Wasserstofftanks, wobei ein wesentlich geringerer Fülldruck verwendet wird. Dadurch wird der Platz in der Maschine optimiert, die Befüllungszeit verkürzt und die Sicherheit auf der Baustelle verbessert.

Der HW155H erfüllt die Anforderungen eines breiten Spektrums von Kunden und bietet eine Betriebsgeschwindigkeit und Leistung, die mit der eines herkömmlichen dieselbetriebenen Baggern vergleichbar ist, bei ganztägiger Einsatzfähigkeit.

Die Bauindustrie steht unter wachsendem Druck, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren, und Hyundai CE will nach eigenen Angaben die Machbarkeit und Rentabilität des Einsatzes von Wasserstoff in seinen Maschinen demonstrieren und so den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Die bauma-Demonstration wird eine mobile Betankungslösung zeigen, die den Einsatz von Wasserstoff auf europäischen Baustellen in naher Zukunft zu einer realen Möglichkeit machen würde.