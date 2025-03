Die HD130A von Hyundai verfügt laut Hersteller über einen speziellen Planierraupenunterwagen mit einfachen und doppelten Spurkranzrollen, um die Haltbarkeit und Lebensdauer zu maximieren. Foto: Hyundai CE

Die Leerlaufautomatik und die automatische Abschaltung sollen den Kraftstoffverbrauch wirkungsvoll minimieren..

Die Planierraupe verfügt über einen reversiblen, hydraulisch angetriebenen Kühllüfter für den Motor und die Hydrauliköle sowie einen elektrisch angetriebenen Lüfter für den Ladeluftkühler, der ebenfalls reversibel ist, um ein Zusetzen der Kühlerlamellen (Gefahr der Überhitzung) zu verhindern. Das Kühlsystem ist an der Rückseite der Maschine und nicht vor dem Bediener angeordnet. So sind die empfindlichen Kühler am Heck und verschmutzen weniger. Diese Anordnung soll eine konische, schlanke Motorhaube für eine gute Sicht auf die Schildspitzen begünstigen.

Die täglichen Wartungspunkte sind vom Boden aus leicht zu erreichen, und die weit öffnenden Zugangstüren ermöglichen in Kombination mit der nach hinten kippbaren Kabine einen einfachen Zugang zu Antriebsstrang und Hydraulik.

Eine variable Axialkolbenpumpe liefert 132 l/Min. und versorgt die Maschine mit einer maximalen Zugkraft von 22.000 kg, informiert der Hersteller. Das Zweigang-Getriebe bietet eine maximale Fahr-geschwindigkeit von bis zu 9,0 km/h. Die maximale Steigfähigkeit beträgt beeindruckende 35° (70 %).

Die HD130A von Hyundai verfügt über einen speziellen Planierraupenunterwagen mit einfachen und doppelten Spurkranzrollen, um die Haltbarkeit und Lebensdauer zu maximieren. Die Kunden haben die Wahl zwischen einem Allzweck-Raupenschutz oder einem vollständigen Raupenschutz für härtere Arbeitsbedingungen. Außerdem besteht die Wahl zwischen 560 mm XL-Ketten und 760 mm LGP-Ketten (LGP = Low Ground Pressure – Reduzierter Bodendruck durch große Aufstandsfläche).

Angeboten werden zwei sechsfach elektrisch schwenkbare Winkelschilde. Ein 3,54 m³ XL-Schild ist Standard, das LGP-Schild mit 4,18 m³ Kapazität ist Option. Die Neigungs- und Winkelverstellung erleichtert ein effizienteres Arbeiten und reduziert die Anzahl der Überfahrten. Über eine mechanische Zweiwege-Einstellung kann der Fahrer auch die Schaufelneigung von 54 bis 58° einstellen. Die HD130A hat ein Betriebsgewicht von 15 300 kg mit dem LGP-Schild und 14 500 kg in der XL-Konfiguration.

Eine serienmäßige 2D-Klingenabrichthilfe erleichtert weniger erfahrenen Bedienern das Erreichen eines präzisen Finishs. Der Fahrer programmiert die gewünschte Oberflächengüte und die Maschine steuert die Messerfunktionen entsprechend, ohne dass Laser oder GPS-Steuerung erforderlich sind.

Die geräumige ROPS/FOPS-Kabine ruht auf CabSus-Lagern, die Vibrationen dämpfen und den Fahrer vor Stößen schützen. Auf beiden Seiten befinden sich vollverglaste Türen, die einen ungehinderten Blick auf das Schild ermöglichen. Der Luftvorreiniger für den Motor ist unter der Kabinenhaube verborgen, was die Sicht weiter verbessert.

Zur Standardausstattung gehören eine Rückfahrkamera, vier LED-Arbeitsscheinwerfer und Scheibenwischer an der Frontscheibe und den Türen. Die Klima- und Heizungsanlage ist mit mehreren Lüftungsdüsen im Front-, Heck- und Bodenbereich ausgestattet, während für die Front- und Türscheiben Entfrostungsdüsen vorgesehen sind.

Die HD130A ist serienmäßig mit einer elektrohydraulischen Steuerung ausgestattet. Ergonomisch gestaltete Joysticks mit integrierten Armlehnen ermöglichen eine ermüdungsarme Steuerung.

Der Fahrer profitiert von einem Bluetooth-Audiosystem mit Freisprecheinrichtung, das mit Smartphones gekoppelt werden kann oder Musik von einem USB-Gerät wiedergibt. Es gibt eine automatische Abschaltfunktion, die die Maschine stoppt, wenn der Bediener den Sitz verlässt, sowie einen Sicherheitsgurt-Warnalarm und eine Rundumleuchte. Ein gut lesbarer Touchscreen zeigt alle wichtigen Maschineneinstellungen und Informationen an und kann als Monitor für die Rückfahrkamera verwendet werden.

Die HD130A ist serienmäßig mit dem Hi MATE-Fernverwaltungssystem von Hyundai ausgestattet. Mit Hilfe der GPS-Satellitentechnologie liefert dieses telematische Überwachungssystem den Kunden Echtzeit-Betriebsdaten der Maschine, einschließlich Standortinformationen. Es fördert die rechtzeitige Wartung und Instandhaltung und ermöglicht den Händlern, ein Höchstmaß an Kundenbetreuung und Nachsorge zu bieten.

Hyndai CE stellt aus auf der bauma an Stand FM.913.