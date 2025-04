AAVM+ ist zunächst für die Lader HL940A, HL955A, HL970A und HL975 Edition 25 erhältlich und hebt Hyundais fortschrittliches Rundumsicht-Überwachungssystem auf ein neues Niveau, indem es einen am Heck montierten Radarsensor und einen Lenkwinkelsensor mit dem AAVM-Mehrkamerasystem kombiniert, betont das Unternehmen. Ähnlich wie ein Rückfahrkamerasystem zeige AAVM+ an, wohin sich das Heck des Fahrzeugs beim Rückwärtsfahren bewegt, selbst wenn gelenkt wird, und es weist auf Gefahren innerhalb des Bewegungsbereichs hin. Das System nutzt ein 180°-Radar, um Hindernisse zu erkennen und tote Winkel hervorzuheben. Mit Hilfe des Lenkwinkelsensors kann das System die Fahrkurve vorhersagen und AAVM+ definiert alle Gefahrenzonen innerhalb dieses Bereichs. Der Fahrer wird visuell und akustisch gewarnt, was seine Arbeit erleichtert und Fehlwarnungen reduziert.

Clearview X ist ein Doppelkamerasystem, das dem Fahrer helfen soll, durch die Schaufel eines Radladers zu sehen. Mithilfe von Kameras, die an der Ober- und Unterseite der Maschine angebracht sind, zeigt Clearview X das kombinierte Bild in Echtzeit auf dem Monitor in der Kabine an. So soll der Fahrer vom Fahrersitz aus sehen können, was sich vor der Maschine befindet, auch wenn die Schaufel diese verdeckt.

Das System erhöht die Sicherheit auf der Baustelle erheblich, da es das Risiko von Zusammenstößen oder Verletzungen anderer Mitarbeiter, die vor dem Lader gehen, verringert. Ein weiterer Vorteil des Systems besteht darin, dass es dem Fahrer beim Be- und Entladen von Material eine neue Sicht nach vorn bietet, was die Produktivität erhöht und die Betriebszeit verkürzt. Diese beiden optionalen Systeme wurden zunächst für die Hauptladermodelle von Hyundai entwickelt, können aber in Zukunft auch für weitere Maschinen der A-Serie angeboten werden.

Auf der bauma ist Hyundai Construction Equipment im Freigelände an Stand FM.913 zu finden.