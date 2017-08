Europäischer Markt steht aktuell stark im Fokus

Gleichsam sei in den vergangenen Jahren deutlich zu spüren, dass sich der Konzern immer stärker für den europäischen Markt und dessen spezifische Anforderungen öffne. Dass liegt laut Frickenstein zum Einen daran, dass die nachrückende Generation in Korea deutlich europäischer geprägt sei, als dies bislang der Fall war. Zum Anderen werde in Korea aber vor allem sehr stark wahrgenommen, mit welcher Stärke und Stabilität sich die hiesige Wirtschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. Geradezu sinnbildlich hierfür stehe die Personalie Alain Worp, der vor Kurzem zum neuen CEO von Hyundai Construction Equipment Europe berufen worden ist. Frickenstein: "Alain Worp ist der erste Europäer auf diesem Posten und aus unserer Sicht die beste Wahl für den Job. Als langjähriger Europavertriebsleiter kennt er das Baumaschinengeschäft in Europa in- und auswendig. Dass sich Korea bewusst für ihn entschieden hat, zeigt, dass im Konzern eine Art Umdenken stattfindet."

Auch die Verlagerung ins Spezialschiffsegment konnte den Verlust an Marktanteilen nicht wie erhofft ausgleichen, erklärte Frickenstein im Gespräch mit der ABZ. Hinzu komme, dass die Subventionen durch den koreanischen Staat allmählich auslaufen, was für die Hersteller zu veränderten Marktanteilen im Schiffsbau führt. Was für den Mutterkonzern eine schwierige Entwicklung sei, habe sich für das Europa- sowie speziell auch das Deutschlandgeschäft der Baumaschinensparte von Hyundai positiv ausgewirkt, so der Vertriebsleiter: "Der Fokus liegt nun deutlich mehr auf der Kernkompetenz im Unternehmen, während Produktion und Entwicklung völlig unabhängig von anderen Geschäftssparten voranschreiten können. Auch die Entscheidungswege sind merklich kürzer geworden."

Hannover . – Beim koreanischen Industriekonzern Hyundai befindet sich aktuell vieles im Umbruch. Das wirkt sich auch auf das Baumaschinengeschäft des Herstellers aus, welches seit Anfang des Jahres losgelöst vom Schiffs- und Anlagenbau bei Hyundai Heavy Industries (HHI) als eigenständiges Unternehmen agiert. In diesem Zusammenhang wird auch Hyundai Heavy Industries Europe N. V. nach dem 01. September dieses Jahres als Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) auftreten. Im Gespräch mit der Allgemeinen Bauzeitung (ABZ) erklärte Frank Frickenstein, Vertriebsleiter Deutschland, warum der Wandel im Konzern aktuell sehr positiv für das Deutschland- und Europageschäft ist. "Wir erfahren bei Hyundai aktuell viele Veränderungen, die sich insgesamt sehr positiv auf unser hiesiges Geschäft auswirken", kommentiert Frank Frickenstein, der von Dortmund aus den Baumaschinen-Vertrieb in Deutschland leitet, den derzeitigen Wandel im Mutterkonzern. Ende des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen bekannt gegeben, seine nicht im Schiffbau tätigen Unternehmenszweige in eigenständige Unternehmen umzuwandeln. Darunter auch das Baumaschinengeschäft, das seitdem unter Hyundai Construction Equipment firmiert. Hintergrund ist u. a., dass derzeit angeschlagene Geschäft mit Containerschiffen bei den koreanischen Werftbetreibern, die sich bereits seit Jahren einem intensiveren Wettbewerb mit auch chinesischen Herstellern auseinander setzen müssen.

Neue Europazentrale

Entsprechend ungebrochen sei auch die Investitionsbereitschaft des Mutterkonzerns in das Europageschäft seines Baumaschinen- und Staplersegments. In Kürze werde die neue Europazentrale von HCEE im belgischen Tessenderlo, rd. 20 km vom alten Standort in Antwerpen entfernt, eröffnet. "Ein wirklich toller Standort", schwärmt Frickenstein und ergänzt: "Direkt an der Autobahn gelegen, mit einem integrierten Schulungszentrum, Show-Room und einem neuen Zentral-Ersatzteillager, das uns nun deutlich mehr Kapazitäten für die mittlerweile stark gestiegenen Anforderungen des Marktes und unseres verbreiterten Produktprogramms bietet. Damit konnten wir unsere Verfügbarkeit in Europa noch einmal deutlich verbessern." Besonders erfreulich für Hyundai sei in diesem Zusammenhang auch, dass der Standortwechsel nahezu keine personellen Verluste mit sich gebracht habe. So gut wie alle Mitarbeiter in Belgien hätten den Umzug bereitwillig mitgemacht.



Deutliche Zeichen für die stärkere Fokussierung auf die hiesigen Märkte kämen auch aus der Produktentwicklung, wie Frickenstein betont: "Gerade für einen asiatischen Hersteller war es immer sehr schwierig, den europäischen Markt zu verstehen sowie die Notwendigkeit, spezielle Produkte und Services für diesen Markt anzubieten. Mittlerweile gibt es hier in Europa ein eigenes Produktmanagement-Team, das sich nur diesem Thema widmet." Sichtbar werde dies u. a. darin, dass HCEE sämtliche Kettenbagger bis 30 t auch mit Verstellausleger anbietet, statt lediglich mit Monoblock und damit die Produktpalette der Raupenbagger für den deutschen Markt extrem positiv abrundet.



Deutscher Markt stark im Fokus

Die stärksten Märkte für HCEE in Europa sind laut Frickenstein derzeit der britische, der französische und natürlich auch der deutsche Markt. Vor allem über den starken Zugewinn an Marktanteilen in England habe man sich bei Hyundai in den vergangenen Jahren freuen können. Vor dem Hintergrund des Brexit sei die Euphorie aktuell jedoch gedämpft. Niemand könne wissen, wie es dort nun weitergeht, so Frickenstein. Die Erwartungen seien jedoch nicht besonders positiv. Für Frickenstein steht natürlich in erster Linie der Deutsche Markt im Fokus. Auf diesem liegt dem Vertriebsleiter zufolge aktuell ein besonderes Augenmerk seitens der Koreaner: "In Korea hat man sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass wir uns hierzulande nicht nur durch eine sehr stabile Wirtschaft auszeichnen, sondern aktuell auch eine sehr nachhaltige Sonderkonjunktur haben."



Entsprechend gäbe es aktuell auch deutlich häufiger Besuch aus Korea, so Frickenstein. Zusammen mit den Kollegen werden Kunden besucht und deren Bedürfnisse und Anforderungen sehr genau unter die Lupe genommen. Auf der anderen Seite seien natürlich auch die Erwartungen an den hiesigen Vertrieb gestiegen: "Auf der einen Seite können wir uns momentan über starke Zuwächse freuen, müssen auf der anderen Seite jedoch auch weiter an unserer Marktpräsenz arbeiten, damit wir am Ende zu durchgängig guten Marktanteilen kommen."