Dresden (dpa). – Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmen hat sich im März leicht verbessert. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft sei im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 95,4 Punkte gestiegen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo mit. Während die befragten Unternehmen ihre Lageeinschätzung geringfügig nach unten korrigierten, verbesserte sich ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate etwas.

Im verarbeitenden Gewerbe bewerteten die Unternehmen die Geschäftslage etwas weniger gut als im Vormonat. Allerdings verbesserte sich ihr Ausblick geringfügig. Auch in der Dienstleistungsbranche legten sowohl die Werte für die Lage als auch für Erwartungen zu, berichtet das Institut weiter.

Im Handel bewerteten die Unternehmen ihre Geschäfte etwas weniger gut. Gleichzeitig hoben sie ihren Ausblick geringfügig. Im Bauhauptgewerbe erwärmte sich das Geschäftsklima nach Institutsangaben im März kräftig. Grund hierfür seien vor allem die stark verbesserten Geschäftserwartungen. Auch die Lageeinschätzungen stiegen demnach leicht.

Der FDP-Ostbeauftragte Hagen Reinhold schrieb die verbesserte Stimmung den Maßnahmen der Bundesregierung zu. "Zum anderen stellen wir aber auch fest, dass die Lage unserer Wirtschaft nicht so dramatisch war, wie von Branchenvertretern vorhergesagt", merkte der Bundestagsabgeordnete zusätzlich an. Wenn Wirtschaft und Politik gemeinsam ihr bestes gäben, komme man wieder in eine solide Wachstumsphase, so der Politiker.