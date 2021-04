Die Bauform des Kinos folgt dem Konzept des Solitärs und passt sich dem bereits existierenden Solitär des Modehauses Bruno Klein, einem expressiv-organisch geformten Klinkergebäude architektonisch an.

Lüdinghausen (ABZ). – Die Kleinstadt Lüdinghausen, unweit vom westfälischen Münster entfernt, hat einen neuen zentralen Anziehungspunkt. Mit dem Kino CineMotion sowie dem benachbarten Supermarkt, der auch Platz für Gastronomie bietet, wurde das kulturelle und kulinarische Angebot für Bürgerinnen und Bürger aufgestockt. Architektonisch fügen sich beide Gebäude, nach einem Entwurf vom lokalansässigen Büro Bergen-Rüdiger Architekten, mit ihrer Klinkerstruktur in die vorhandene Bebauung ein. Die roten Hagemeister-Sortierungen "Münsterland FU" und "Witten GT" verleihen den Fassaden einen für das Münsterland typischen Charakter.

Das maßstäbliche und städtebaulich eingepasste Ensemble, bestehend aus Kino und SB-Markt, ist auf einem altstadtnahen Areal mit einer bereits vorhandenen Solitärbebauung, die des Modehauses Bruno Kleine, errichtet worden und überzeugt durch seine verkehrsgünstige Lage. Beide Komplexe wurden von demselben Bauherrn, der Apollon Immobilien GmbH, im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsstrategie realisiert.

Das Kino mit fünf Sälen und 700 Plätzen sowie der Supermarkt stehen auf einer etwa 10 000 m² großen Fläche. Der Filmpalast wird durch fünf eigenständige, monolithische Kuben charakterisiert, die sich um ein gemeinsames glasüberdachtes Foyer gruppieren.

Die Bauform des Kinos folgt dem Konzept des Solitärs und passt sich dem bereits existierenden Solitär, einem expressiv-organisch geformten Klinkergebäude architektonisch an. Dazwischen verbindet eine lange Kolonnade des SB-Marktes, der in der Mitte liegend als Bindeglied fungiert, beide Objekte und vollendet das bereits prägende Kolonnaden-Motiv des Modehauses. Der Supermarkt rückt von der Bundesstraße deutlich zurück und lässt so den freien Blick auf beide markanten Baukörper.