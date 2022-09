Die 19 t schwere Atlas-Umschlagmaschine des Typs 180 MH ist sowohl für kraftvolles wie auch für präzises Zupacken gemacht. Foto: Atlas

Kassel (ABZ). – Eine 19 t schwere Atlas-Umschlagmaschine des Typs 180 MH ist beim Recycling-Unternehmen Trillhof im Einsatz. Dabei wartet der Sortierer mit 10,25 m Reichweite auf – und mit einer Kabine, die auf 5,01 m ausfahrbar ist. Ebenso ist die Maschine mit feinfühligem Zweischalengreifer und starkem Drehmotor ausgestattet.

Es sieht gekonnt aus, wie der Zweischalengreifer der 180 MH eine Felge vom Reifen befreit, danach ein kleines Kupferteil aus einem riesigen Schrottberg fischt, in einen speziellen Behälter sortiert und dann einige Kubikmeter Schrott auf die Lagerposition schiebt. Die Hydraulik des 19-Tonners macht solch eine präzise Arbeit möglich. "Wir haben uns für die Atlas-Variante 180 MH entschieden, weil wir eine sehr genau arbeitende Maschine für die Sortierung beim Schrottumschlag brauchen. Die Erfahrungen mit der Atlas-Umschlagmaschine zeigen uns, dass diese Entscheidung richtig war", sagt Trillhof-Geschäftsführer Matthias Hartmann.

Gewaltige Schrottberge bewegen

Der 180 MH hat einen 95 kW/130 PS starken Motor und ist mit der Atlas-AWE-5-Hydraulik ausgerüstet. Mit dem Monoblockausleger hat sie eine Reichweite von bis zu 10,25 m. Es gibt auch eine Variante mit 11,2 m Reichweite. Was der Trillhof GmbH besonders wichtig ist: Der 180 MH muss sowohl gewaltige Schrottberge bewegen wie auch kleinste Teile greifen und der entsprechenden Wiederverwertungsbox zuführen können. Genau dies ist mithilfe der Ausstattung mit Atlas-Hydraulik, solider Konstruktion, Drehmotor und Zweischalen-Sortiergreifer ohne Schwierigkeiten möglich.

"Schrott ist ein wichtiger Rohstoff. Er wird Stahlwerken geliefert, die daraus wieder neues Material für Hersteller von Maschinen, Pkw und anderes fertigen", erläutert Hartmann. Auch deshalb ist die genaue Sortierung nach den verschiedenen Metallarten, die getrennt gesammelt werden, wichtig. Für die bessere Übersicht hierbei lässt sich die Kabine bis auf 5,52 m Dachhöhe (5,01 m Augenhöhe) hydraulisch ausfahren. Dabei handelt es sich laut Atlas um einen komfortablen Arbeitsplatz mit Klimaanlage, Bewegungsmöglichkeit in der Kabine, Überblick, Komfortsitz, Kameras zur Seiten- und Rückraumüberwachung und modernen Bedienelementen. Das Trillhof-Gelände umfasst 30.000 m². Die Atlas-Maschine muss demnach schnell und flexibel zu verschiedenen Einsatzstellen unterwegs sein – das erledigt der 180 MH zügig und mit 97 dB(A) Außengeräusch auch sehr leise.

Geringer Verschleiß

Die Variante 180 MH ist eine robuste Arbeitsmaschine, verspricht Atlas. Sie kann bei 9 m Auslage noch 2,2 t heben und bewegen – möglich ist das durch vierfache Abstützpratzen. Die Konstruktion mit den genau aufeinander abgestimmten Elementen und Materialstärken ist für die starken mechanischen Belastungen im Schrottumschlag eine gute wirtschaftliche Basis, versichert das Unternehmen. Der Verschleiß bleibe gering. Die drei Arbeitsmodi – Fine, Eco und Power – der Hydraulik limitieren den Kraftstoffverbrauch auf ein niedriges und dadurch wirtschaftliches Niveau.

1945 wurde die Firma Trillhof im Kasseler Norden an der Stadtgrenze zu Vellmar gegründet. Heute wird das Unternehmen in dritter Familiengeneration geführt und zählt laut eigener Aussage zu einer der führenden Firmen in den Bereichen Rohstoffhandel, Recycling und Entsorgung in Nordhessen. 35 Mitarbeitende sind für die Kunden da. Trillhof bietet Komplettlösungen für viele Abfallstoffe an. Betreut wird Trillhof vom Händler Atlas Nordhessen. Er ist Teil der MSG Maschinen Service Gruppe zu der auch Atlas Engel und das Vermietunternehmen BauCharter gehört. Die Zentrale ist in Borken nahe Kassel; zudem gibt es vier weitere Stützpunkte. 65 Mitarbeitende und 14 Servicefahrzeuge stehen für die Kunden in Nord- und Mittelhessen sowie Sachsen-Anhalt bereit.