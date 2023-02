Im Garten- und Landschaftsbau können Trommelsiebe eingesetzt werden, um den Erdaushub aufzubereiten. Foto: Gremac

Sie muss nicht mehr zugekauft werden. "Das spart Zeit und Geld", sagt Stefan Teuscher von Stefan Teuscher Garten- und Landschaftsbau aus Gütersloh.

Nach dem Besuch der Messe GaLaBau in Nürnberg im vergangenen Jahr, entschied er sich, mit dem Kauf einer GREMAC e2+ in das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu investieren. Die mobile, rein elektrisch angetriebene Siebanlage wird im Betrieb meist zur Absiebung von Mutterboden eingesetzt. "Hierbei sieben wir generell auf eine Korngröße von 20 Millimeter ab. Für den Füllboden, den wir in unseren Projekten verbauen, sieben wir bis auf 10 Millimeter ab, was dank der 3 Meter langen Trommel sehr gut funktioniert."

Rüttelsiebe oder Sieblöffel werden ebenfalls in der Branche eingesetzt. Diese erzielen laut Gremac jedoch meist nicht den gewünschten Durchsatz und sind weniger effizient, wenn es um die Trennschärfe geht. "Außerdem setzen Rüttelsiebe sich bei feuchten Witterungsbedingungen früher zu, wobei sich mit einem Trommelsieb auch bei ungünstigen Bedingungen noch vorzeigbare Ergebnisse erzielen lassen", weiß Stefan Teuscher aus Erfahrung.

Ein weiteres Geschäftsfeld hat sich für den Garten- und Landschaftsbaubetrieb durch die Vermietung der Anlage ergeben. Mit einem maximalen Gewicht von 3,5 t lässt sich das Trommelsieb einfach mit SUV, Pick-up oder Transporter bewegen.