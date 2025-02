Die Big-Air-Rampe ragte Nüssli zufolge mit einer Höhe von 45 m über das Stadiondach hinaus. Foto: Limited Events

Der Bau der Big-Air-Rampe stellte laut Nüssli höchste Anforderungen an Planung und Ausführung. Bereits für den Big Air Chur in der Schweiz habe der Baudienstleister eine 110 m lange und 40 m hohe Rampe installiert. In Klagenfurt habe der Tower dieses Niveau in der Vertikalen noch übertroffen: Mit einer Höhe von 45 m, einer Länge von 105 m und einer Breite von 19 m ragte er knapp 5 m über das Stadiondach hinaus, informiert Nüssli.

Damit habe er dem Wörthersee Stadion für zwei actionreiche Tage eine neue, markante Skyline verliehen. Die Konstruktion bestand aus Systembaumaterial. Es wurden die vollständig wiederverwendbaren Bauelemente des Unternehmens eingesetzt. Nach eigenen Angaben waren drei Lifte, welche die Athleten hoch hinauf zum Startpunkt brachten, in die Konstruktion integriert. Das Bauwerk sei ferner durch zwei PA-Beschallungsanlagen und einen LED- Tower ergänzt worden.

Tagsüber diente die Rampe als Kicker für die waghalsigen Sprünge und Tricks der weltbesten Freeskier und Snowboarder. Abends, nach den sportlichen Wettkämpfen, verwandelte sich das ganze Stadion in eine Party-Location. Die Rampe wurde zur Bühne für die Aftershow, teilt das Bauunternehmen mit.