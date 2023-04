Erstmals seit 30 Jahren verändert sich das Logo von Cemex und präsentiert sich mit einer frischeren, aufgeschlosseneren und dynamischeren visuellen Identität. Foto: Cemex

Erstmals seit 30 Jahren verändert sich das Logo von Cemex und präsentiert sich mit einer frischeren, aufgeschlosseneren und dynamischeren visuellen Identität. Gleichzeitig haben wichtige Elemente der Unternehmenstradition und 117-jährigen Geschichte Bestand. Das Logo spiegelt die Transformation wider, welche das Unternehmen in den vergangenen Jahren durchlaufen hat, um eine Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie einzunehmen. Cemex möchte eine führende Rolle beim Wandel der Branche hin zu Innovation, Digitalisierung und insbesondere Nachhaltigkeit einnehmen.

"Ich freue mich, unsere erneuerte Marke vorzustellen", erläutert Cemex-CEO Fernando A. González. "Aber mich begeistert noch mehr, was sich hinter dieser Veränderung verbirgt: ein erneuertes Versprechen, unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, Grenzen zu überwinden und mit innovativen Lösungen nachhaltiges Bauen zu fördern."

Die kontinuierliche Weiterentwicklung werde durch mehrere strategische Initiativen der vergangenen Jahre hervorgehoben. Mit Cemex Go brachte das Unternehmen nach eigener Aussage die erste digitale End-to-End-Lösung für die Baustoffindustrie auf den Markt und läutete damit die Digitalisierung der Branche ein. Mit der Integration von Urbanisation Solutions als Kerngeschäft setzte Cemex den Fokus auf den Bau resilienter und nachhaltiger Städte. In diesem Jahr stellte Cemex Regenera vor und unterstrich damit sein Ziel, ein führender Partner für Lösungen für die Kreislaufwirtschaft, insbesondere im Bereich Abfallwirtschaft, zu sein.

Mit dem Launch von "Future in Action", einer Klimaschutzstrategie, hat sich Cemex dazu verpflichtet, die Dekarbonisierung der Baustoffindustrie anzuführen. Dabei hat die Firma sich die ambitioniertesten Ziele der Branche für 2030 gesetzt und will bis 2050 ein Netto-Null-CO2-Unternehmen werden. Die "Science Based Targets Initiative" hat beide Ziele validiert. Als Teil von "Future in Action" hat Cemex Vertua auf den Markt gebracht, ein Portfolio an nachhaltigen Produkten, die auf neuesten Technologien und Innovationen beruhen. Die modernisierte visuelle Identität von Cemex sei ein Zeichen für diese klare und entschiedene Transformation des Unternehmens.