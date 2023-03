Jocketa (ABZ). – Für die Hubarbeiten an der Elstertalbrücke in Sachsen sind derzeit zwei Kranmodelle des Typs 340 EC-B 16 aus dem Maschinenpark von BKL Frankfurt im Einsatz.

Beim Blick vom ersten Baukran auf die Montage des zweiten 340 EC-B 16 lassen sich die Dimensionen der historischen Brücke erahnen. Foto: BKL Baukran Logistik

Seit 2021 wird die historische Elstertalbrücke im Vogtland umfassend saniert. Bei den Hebearbeiten der Glass Ingenieurbau Leipzig GmbH unterstützen aktuell zwei Krane der Bezeichnung 340 EC-B 16. Die BKL-Kranspezialisten stellten die beiden spitzenlosen Obendreher mit der erforderlichen Ausladung von 78 m auf 36,8 m Hakenhöhe – einen an jedem Ende des Bauwerks, sodass die beiden Krane gut die Hälfte der 270 m langen Brücke überspannen.



Da der Bahnbetrieb während der Instandsetzungsarbeiten eingleisig weiterlaufen soll, rüsteten die Kranvermieter die 340-Metertonnen-Maschinen mit Arbeitsbereichsbegrenzungen aus. Die Zusatzausstattung gewährleistet laut BKL, dass die Hübe während des laufenden Zugverkehrs sicher durchgeführt werden können. Für die Montage des ersten Obendrehers auf der Jocketaer Seite der Weißen Elster stand den Kranexperten vom BKL-Standort Frankfurt wenig Platz zur Verfügung. Die Baukrantechniker und der Fahrer des 230-Tonnen-Autokrans LTM 1230-5.1 nutzten daher eine ansteigende Straße am Ende einer Sackgasse, um den Ausleger am Boden vorzumontieren. Für den Aufbau des zweiten Turmdrehkrans auf der anderen Brückenseite konnte das Team von BKL eine große Freifläche nutzen und so die Arbeiten effizient abschließen.

Die rund 170 Jahre alte Elstertalbrücke gilt mit rund zwölf Millionen verbauten Steinen als eine der weltweit größten Ziegelsteinbrücken. Das Wahrzeichen der Region soll voraussichtlich bis 2025 umfassend unter Einhaltung des Denkmalschutzes instand gesetzt werden.