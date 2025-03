Wien/Österreich (ABZ). – Der Einsatz von künstlicher Intelligenz nimmt zu und in weniger als zehn Jahren wird die Digitalisierung in den meisten Branchen vollends etabliert sein, ist das Unternehmen Porr sicher.

Abb.: Porr

Die Folge: Rechenleistung muss stetig wachsen. Um dies zu bedienen, werden immer mehr Datencenter errichtet. In der Baubranche ist damit ein neuer Wachstumsmarkt entstanden, in dem Porr nach eigenen Angaben eine Vorrangstellung einnimmt. Sieben Rechenzentrumsanlagen hat die Firma bereits für Unternehmen wie Vantage Data Centers und Data4 in Deutschland und Polen fertiggestellt. Diese Anlagen haben eine Leistung von bis zu 30 MW. Die achte befindet sich im Bau.

Noch sei kein Ende des Booms in Sicht: Marktforschungsergebnissen zufolge wird sich der europäische Markt für Datencenter bis 2032 im Vergleich zu 2023 verdreifachen.

Auch Porr-CEO Karl-Heinz Strauss verortet hier großes Wachstumspotenzial für die Baubranche: "Der zunehmende Einsatz von Cloud-Technologien und KI-Anwendungen sorgt für einen wachsenden Bedarf an Dateninfrastruktur. Porr spielt hier eine zentrale Rolle und gestaltet diese Infrastruktur aktiv mit. Mit den bisher errichteten Projekten konnten wir ein ums andere Mal unsere umfassende Kompetenz als Komplettanbieter unter Beweis stellen."

Den Startschuss für das rasante Wachstum des Rechenzentrumssektors gab die Covid-19-Pandemie. Sie trieb die digitale Transformation, die Verlagerung auf Homeoffice und die Verbreitung von Onlinediensten an. Porr baute in dieser Zeit in der Zusammenarbeit mit globalen Auftraggebern die eigene Expertise in der Errichtung von Rechenzentren auf. Mittlerweile bietet die Firma dazu nach Aussage der Verantwortlichen ein umfassendes Leistungsportfolio. "Datencenter zu planen und zu bauen erfordert Spezial-Know-how", sagt Strauss. "Es gibt besondere Anforderungen – einerseits an die Stromversorgung des Objekts, an Klima- und Kühlsysteme und andererseits an die Sicherheit der gespeicherten Daten. Natürlich muss der Generalunternehmer eine hohe Qualität, Pünktlichkeit und die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften gewährleisten."

Porr deckt getreu dem Leistungsanspruch "Alles aus einer Hand" den gesamten Projektlebenszyklus ab. Dazu gehören die Bedarfsanalyse und Planung genauso wie der Bau und die Integration der technischen Systeme bis hin zur technischen Abnahme und Inbetriebnahme.

In jeder Phase arbeiten Expertenteams eng mit den Auftraggebern zusammen, um Lösungen von höchster Qualität zu liefern, die den strengsten Branchenstandards entsprechen.

Dies sei besonders wichtig, da sich die Technologien rund um Big Data, KI und dem Internet der Dinge (IoT) laufend weiterentwickeln. Neu errichtete Rechenzentren müssen immer höhere Anforderungen an Skalierbarkeit und Leistung sowie an die darin eingesetzten Technologien erfüllen.

Dabei führt Porr nach eigener Aussage neue Standards für Effizienz, Qualität und Zusammenarbeit ein. Das Unternehmen setzt sowohl auf LEAN-Construction, um die Prozesse zu optimieren, als auch auf Building Information Modeling (BIM) zur Verwaltung von Gebäudedaten in allen Phasen des Projekt-Lebenszyklus.