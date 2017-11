Immobilienboom: Baubranche wächst europaweit

München (dpa). - Die Baubranche in Europa floriert wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr. In 19 europäischen Staaten werden die Umsätze der Branche in diesem Jahr um 3,5 % wachsen, erwartet die Forschungsgruppe Euroconstruct. „Ein kräftigeres Wachstum gab es in Europa letztmals 2006“, sagte Ludwig Dorffmeister, Immobilienfachmann des Münchner ifo-Instituts. Erstmals steigt demnach die Baunachfrage in allen untersuchten 19 Ländern zugleich. Spitzenreiter ist Ungarn mit einem geschätzten Erlösplus von rund einem Viertel. Mit einem Ende des Trends rechnen die Experten nicht: Bis 2020 ist demnach europaweit mit einem weiteren Anstieg von 6 % zu rechnen. Für Deutschland erwarten die Forscher 2017 eine Beschleunigung der Baukonjunktur, angetrieben auch vom Wohnungsbedarf. In der Euroconstruct-Gruppe arbeiten Wirtschaftsforscher und Immobilienfachleute aus den 19 Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und die Schweiz.