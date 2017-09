Immobilienboom treibt Bauhauptgewerbe weiter an

Wiesbaden (dpa). - Die niedrigen Zinsen und die starke Nachfrage nach Immobilien bringen der Baubranche weiter gute Geschäfte ein. Im Juni stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe kräftig um 3,4 % gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten legte mit einem Plus von 2,8 % ebenfalls deutlich zu. Der Umsatzanstieg betreffe fast alle Bereiche des Bauhauptgewerbes in Deutschland, darunter die wichtigsten Zweige Tiefbau (plus 4,9 %) und Hochbau (plus 3,2 %).