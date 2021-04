Peine (ABZ). – 2012 machte sich Vandersanden mit einer auf den ersten Blick einfachen Frage an die Arbeit: Wie kann man auftretende Ausblühungen und Vergipsung auf Verblendern verhindern? Acht Jahre später präsentierte das Unternehmen die Antwort: mit imprägnierten Ziegeln. Obschon in Deutschland weniger Handform- oder Wasserstrichverblender als vielmehr Klinker verarbeitet werden, zieren doch Millionen dieser Ziegel unterschiedlichste Gebäude, vom Eigenheim bis hin zur Gewerbeimmobilie.

Die qualitativ sehr hochwertigen Handformverblender werden jedoch auf andere Weise als Klinker produziert und regeln ihren "internen Wasserhaushalt" dadurch anders. Durch eine Kombination von Stoffen im Mörtel und diesem internen Wasserhaushalt des Verblenders können Ausblühungen überhaupt erst entstehen. Erfahren Sie hier, wie Vandersanden der Schleierbildung an Außenwänden ein Ende setzte.

Weißschleierbildung oder Ausblühungen sind eine Herausforderung, die der Ziegelbranche seit Jahren Sorge bereitet. Das Phänomen erwies sich als hartnäckig und lange Zeit sah es danach aus, als müssten wir uns einfach damit abfinden. Vandersanden wollte das aber nicht akzeptieren.

Wer Geld in die am besten geeigneten Produkte zur Gestaltung einer optisch attraktiven Fassade investiert, möchte sich mit Recht möglichst lange an einem makellosen Anblick erfreuen können. Immer wieder müssen Bauunternehmer, Architekten, Bauträger und Hausbesitzer aber erleben, wie anfänglich makellose Gebäude an Attraktivität verlieren, weil quasi aus dem Nichts weiße Schleier an den Außenfassaden auftauchen. Als man im Unternehmen festellte, dass sich diese Ausblühungen meistens auf die Wetterseite der Gebäude konzentrieren, ging man den Ursachen auf den Grund.

Als 2012 die Entdeckungsreise begann, stellte man im Unternehmen zunächst fest, dass wenig bis gar nichts über das Phänomen der Vergipsung bekannt war. Der erster Schritt bestand also darin, die genauen Ursachen zu ermitteln. Liegt es am Ziegel? Oder am Mörtel? Und welche Rolle spielt die Ausrichtung der Fassade?

Um das herauszufinden, baute man am belgischen Produktionsstandort in Bilzen versuchsweise eine Reihe unterschiedlicher Ziegelwände auf. Auf diese Weise konnten die Umstände untersucht werden, unter denen das Phänomen auftritt. Dazu wurden verschiedene Ziegel mit unterschiedlichen Mörtelsorten kombiniert und die Wände in alle Himmelsrichtungen gedreht, um den Entstehungsprozess der Ausblühungen realitätsnah nachzubilden.