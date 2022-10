Impulse für die Immobilienbranche

Berlin (ABZ). – In seiner Eröffnungsrede zum 30. Deutschen Verwaltertag im Estrel Berlin nahm Wolfgang D. Heckeler, Präsident des VDIV Deutschland, kürzlich mehrere aktuelle Themen auf: Pandemie und Ukrainekrieg, steigende Preise und Fachkräftemangel, Koalitionsvertrag und Digitalisierungsstrategie, strauchelnde Förderpolitik und Klimaschutz.

Für weitere Denkanstöße auf dem Kongress sorgten Klara Geywitz und Ranga Yogeshwar. Es schlossen sich zwei Tage mit Vorträgen, Workshops und Fachmesse an. Auch der Nachwuchs bekam eine Bühne: Am Abend wurden die aufgrund ihrer herausragenden Nachwuchsförderung zur Immobilienverwaltung des Jahres nominierten Unternehmen vorgestellt und darüber hinaus zwei Stipendien an Nachwuchskräfte vergeben.