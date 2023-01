Das Modell Lokotrack LT120 von Metso Outotec erweist sich als flexibler Teamplayer in der kombinierten Aufbereitung mit Maschinen von unterschiedlichen Herstellern. Foto: Fischer-Jung Aufbereitungstechnik

Nach den Anfängen als Spedition mit angegliederter Kohlenhandlung in Groß-Zimmern verlagerte sich die unternehmerische Ausrichtung mit dem Erwerb des Basaltwerks Balduinstein vor 13 Jahren entscheidend: Neben der Logistik-Sparte der heute 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassenden Unternehmensgruppe, einem Nutzfahrzeug-Werkstattunternehmen und einem Hafenumschlagsbetrieb am Rhein ist es insbesondere der Basalttagebau der RF Sand-Baggerarbeiten und Steingewinnungsgesellschaft mbH, der aufgrund der Marktbedürfnisse stetig an Bedeutung für die Unternehmensgruppe gewinnt. "Unser Anspruch bestand stets darin, die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden", erklärt Marco Reinhard, der sich neben seinem Bruder Ralf Reinhard als Geschäftsführer vor allem um die kaufmännischen Aspekte des Unternehmens kümmert. "Auf den 56 Hektar unseres vor etwa 13 Jahren erworbenen Basalttagebaus in der Nähe von Diez stellen wir unter anderem Splitte für die Betonindustrie her", erläutert der Fachmann und fährt fort: "Unser Fokus am Standort liegt aber klar auf der Basaltgewinnung -und Verarbeitung. Basaltborde, Pflaster für den Innen- und Außenbereich sowie Grabsteine werden hier genau so gefertigt wie Wasserbausteine, die aufgrund der besonders vorteilhaften Eigenschaften des hier abgebauten Natursteins auch überregional sehr gefragt sind. Weitere Großabnehmer für unsere Schüttgüter findet man im Straßenbau, der Beton- und Asphaltindustrie sowie im Landschaftsgartenbau. Außerdem betreiben wir dort auch einen Umschlagsplatz für Erdaushub und diverse Schüttgüter."

Flexibler Teamplayer

Das Modell Lokotrack LT120 von Metso Outotec erweist sich den Verantwortlichen zufolge als flexibler Teamplayer in der kombinierten Aufbereitung mit Maschinen von unterschiedlichen Herstellern. Der im Tagebaubetrieb Balduinstein gewonnene Basalt weist eine extrem hohe Rohdichte auf, weshalb er sich unter anderem für Einsätze an Rhein, Main und Mosel zur Ufer- oder Hangbefestigung eignet. Wasserbausteine des Traditionsbetriebs werden außerdem als Wellenbrecher an die holländische Küste oder in entferntere Regionen geliefert. Aufgrund der besonderen Eigenschaften des örtlichen Basalts wie seiner hohen Abriebfestigkeit, Belastbarkeit und Säurebeständigkeit sowie der daraus resultierenden steigenden Nachfrage entschloss sich die Firma für den Einsatz eines leistungsstärkeren mobilen Vorbrechers zur Erhöhung des Durchsatzes. Nach einer intensiven Testphase fiel die Investitionsentscheidung zugunsten eines LT120 von Metso Outotec. Der Metso-Outotec-Vertragshändler Fischer-Jung Aufbereitungstechnik aus Krefeld stellte dafür die Weichen. "Gleich nachdem wir mit Marco Reinhard Kontakt aufgenommen hatten, machten wir uns ein eingehendes Bild von den Anforderungen seines Betriebs an einen Vorbrecher und von den örtlichen Gegebenheiten", erklärt Ralph Phlippen, Geschäftsführer bei der Fischer-Jung Aufbereitungstechnik.

Empfehlung geht zum mobilen Backenbrecher

"Um dem Wunsch nach einer deutlichen Durchsatzsteigerung zu entsprechen und die Aufgabe großer Mengen abrasiven Natursteins auf einmal zu ermöglichen, tendierte unsere Empfehlung klar zum mobilen Backenbrecher vom Typ Lokotrack LT120. Einlauföffnung und Bunkervolumen dieser Anlage sind sehr großzügig dimensioniert und bieten die nötige Leistung, um etwa 200 bis 250 Tonnen Basalt pro Stunde zu verarbeiten." Fischer-Jung stellte dem Basalttagebau den Backenbrecher zunächst für zwei Monate zu Testzwecken zur Verfügung. So hatten Marco Reinhard und sein Team, die innerhalb des Standortes ausschließlich auf mobile Aufbereitungsanlagen setzen, ausreichend Gelegenheit, den LT120 im Zusammenspiel mit den bereits vorhandenen Einheiten wie Feinbrecher und Siebanlage zu erproben. Mittlerweile läuft die Anlage bereits seit einigen Monaten.