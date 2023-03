Karlsruhe (ABZ). – Die Straßenbauspezialisten der Oettinger Gruppe sind wieder in Karlsruhe im Einsatz. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Malsch bei Karlsruhe beschäftigt 170 Mitarbeitende und "kann alles außer Hochbau" – das versichert der Unternehmensgründer Robert Oettinger.

Neben dem RecStone wurden 450 t Asphalttragschicht, 250 t Asphaltbinderschicht, 190 t Asphaltdeckschicht, 1100 m² Betonpflaster und 500 m Bordsteine verwendet. Die Arbeiten gingen zügig und zufriedenstellend voran. Foto: Oettinger Gruppe

Neben einem umfangreichen Maschinen- und Gerätepark werde die Anlagenkapazität eigener Recyclinganlagen in diesem Jahr auf drei Anlagen in und um Karlsruhe ausgebaut. Damit soll ein wichtiger und nachhaltiger Grundstein für die Zukunft der Unternehmensgruppe gelegt werden.



Im Auftrag der Stadt Karlsruhe saniert die Oettinger Tief- und Straßenbau GmbH die Hertzstraße im Stadtteil Mühlburg. In drei Bauabschnitten werden die Gehwege, die Parkflächen und die Fahrbahn erneuert. In diesem Zug werden auch die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung modernisiert. Nicht nur das Gerät sei eindrucksvoll – die Sanierung an sich verändere auch das Karlsruher Stadtbild nachhaltig.

Für die Sanierung im Stadtteil Mühlburg wurden 2800 t RecStone aus dem eigenen Baustoffe-Recycling-Zentrum in Durmersheim verwendet. Die Gehwege, die Fahrbahn und Parkflächen wurden mit modernster Maschinentechnik erstellt und garantieren den Verantwortlichen zufolge langlebige Oberflächen und ein perfektes Endergebnis. Hierbei kamen mehrere Fertiger zum Einsatz. Neben dem RecStone wurden 450 t Asphalttragschicht, 250 t Asphaltbinderschicht, 190 t Asphaltdeckschicht, 1100 m² Betonpflaster und 500 m Bordsteine verwendet.