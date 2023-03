"Wir stehen unseren Kunden als Systempartner zur Verfügung und das in über zehn Branchen. Zuverlässigkeit, Kompetenz und Schnelligkeit: dafür steht jeder einzelne Mitarbeitende von uns. Dies ist unser Anspruch und deshalb haben wir unser Netzwerk in Österreich, Bayern und Thüringen nochmals erweitert. Das gilt für den Vertrieb genauso wie für Miete und Service", sagt Maximilian Schmidt, Geschäftsführer der Kiesel GmbH. "Unser ganzes Handeln dreht sich allein um die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir denken nicht in Standards, sondern schaffen Lösungen für die Probleme unserer Kunden."



In Thüringen ist ab sofort die Kiesel Ost GmbH ausgehend von ihrer Niederlassung in Erfurt als Systempartner für Vertrieb, Miete und Service im direkten Kundenkontakt. In Niederbayern ist die Kiesel Süd GmbH ebenfalls im direkten Kundenkontakt und als der Systempartner für Vertrieb, Miete und Service vor Ort.

In Österreich wurde das Netzwerk der Kiesel Austria GmbH ebenfalls ausgebaut. Neben den Niederlassungen in Wien und Salzburg gibt es nun Niederlassungen in Rankweil wie auch im Raum Innsbruck. Weitere Kiesel-Standorte sind den Verantwortlichen zufolge bereits in Planung.