Hannover (ABZ). – Plötzlich und unerwartet ist am 24. Oktober 2017 Hans-Joachim Hesse, langjähriger Mitarbeiter der Werbeabteilung des Patzer Verlags, im Alter von nur 51 Jahren verstorben. Über viele Jahre hat er die Werbekunden verschiedener Titel und Portale betreut – darunter die Allgemeine Bauzeitung (ABZ), das Handels Magazin und Die Baumaschinen Börse (DBMB). Die Nachricht vom Tod von Hans-Joachim Hesse erreichte den Patzer Verlag überraschend. Diese wurde – sowohl in Berlin als auch in Hannover – bestürzt zur Kenntnis genommen. Mit Hans-Joachim Hesse verliert das Verlagshaus einen geschätzten Mitarbeiter, Kollegen und Freund. Die Gedanken gelten den Angehörigen.