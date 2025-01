Im Jahr 2025 befindet sich die deutsche Bauwirtschaft das vierte Jahr in Folge in einer schwierigen Marktlage. Der Wohnungsbau leidet seit der Streichung der Neubauförderungen, kurzfristigen politischen Entscheidungen und dem Anstieg der Zinsen. Das Bauen ist teurer geworden und die Hürden durch Vorschriften sind so hoch, dass vielen die Lust am Bauen vergangen ist.

Gleichzeitig sinkt das Zinsniveau bereits spürbar und die Nachfrage nach Wohnraum ist nachhaltig hoch – eigentlich gute Vorzeichen. Um den Wohnungsbau wieder anzukurbeln, braucht es jedoch vor allem langfristige Planbarkeit und eine positive Aufbruchstimmung. Unter diesen Bedingungen wäre eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 durchaus möglich.

Das größere Sorgenkind der deutschen Bausegmente wird im kommenden Jahr wohl der klassische Industriebau sein. In der aktuellen Stimmungslage erwarten wir hier keine nennenswerten Impulse in der Neubautätigkeit, hoffen jedoch auf eine mittelfristig positive Entwicklung. Trotz der Herausforderungen gibt es auch Bereiche, die vielversprechende Chancen bieten. Besonders der Infrastrukturbau hat sich im Jahr 2024 bereits positiv entwickelt, und auch für 2025 sehen wir vielversprechende Perspektiven. Der Bedarf an Brückenneubauten und -sanierungen ist weiterhin sehr groß. Viele dieser Projekte müssen dringend und vor allem schnell umgesetzt werden – das tragische Beispiel der Carolabrücke hat das deutlich gezeigt. Peri ist mit langjähriger Expertise und innovativen Lösungen bestens positioniert, um die steigende Nachfrage in diesem Bereich zu bedienen und einen entscheidenden Beitrag zur Modernisierung der Infrastruktur zu leisten.

Auch in den Bereichen IT-Infrastrukturen und Energieversorgung erwarten wir 2025 ein gutes Marktumfeld. Häufig handelt es sich hier um große Baustellen mit sehr kurzen Bauzeiten. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die zuverlässige Lieferfähigkeit von Materialien und Services sowie eine passgenaue Baustellenlogistik. Mit unseren großen Mietparks, der breiten Produktpalette und umfangreicher operativer Erfahrung sind wir ein leistungsfähiger Partner in diesem Segment.

Der Gerüstmarkt entwickelt sich aus unserer Sicht ebenfalls nachhaltig positiv. Die gute Nachfrage nach unseren Produkten bestätigt, dass wir unseren Kunden einen hohen Nutzen bieten, und stärkt unsere Position in diesem Marktsegment weiter.

Bei den Geschäftsmodellen zeigt sich die Vermietung derzeit stabiler als der Verkauf. Unsere Kunden vermelden zwar einen vorhandenen Investitionsbedarf, halten sich aber aufgrund der gedrückten Stimmungslage noch zurück. Umso mehr freuen wir uns über diejenigen, die antizyklisch in lohnkostensparende Systeme investieren.

Neben dem für Peri im Markenkern verankerten Thema der lohnkostensparenden Produkte, richten wir unser künftiges strategisches Augenmerk zusätzlich auf zwei zentrale Themen der Branche: Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese Schlüsselthemen, verstehen wir als miteinander verbundene Hebel für die Zukunftsfähigkeit im Rohbau. Produkte wie die neue, zweite Generation der MAXIMO Schalung, die sowohl die Digitalisierung vorantreiben als auch den CO2-Fußabdruck reduzieren, sind ein Beispiel dafür, wie Wirtschaftlichkeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Ein bedeutender Trend, der uns 2025 intensiv begleiten wird, ist die Verbesserung des CO2-Fußabdrucks von Beton. Aktuell wird hier viel geforscht und entwickelt, und neue Betonrezepturen entstehen. An dieser Stelle setzt Peri mit innovativer Betonsensorik an: Diese ermöglicht es, Betone präzise zu überwachen und ihre Eigenschaften in Echtzeit zu erfassen. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Effizienz und Qualität der Baustellenprozesse messbar zu steigern.

Zusammengefasst bietet 2025 neben zahlreichen Herausforderungen auch einige Chancen, die wir gerne gemeinsam mit unseren Kunden anpacken. Besonders freuen wir uns auf die bauma 2025 – eines unserer Highlights im kommenden Jahr. Besuchen Sie uns gerne im Peri-Messezelt. Wir freuen uns auf einen persönlichen Austausch.