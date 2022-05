In Malsfeld ist in Zusammenarbeit mit dem Logistikpartner Geodis auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern ein neues Zentrallager für die Volvo Group entstanden. Foto: Volvo Trucks

Hier werden Teile für Volvo Trucks gelagert und weiterverteilt, erläutert der Hersteller. Peter Devos, Vice President Service Market Logistics bei der Volvo Group Europe, kommentiert: "Die Partnerschaft mit Geodis basiert auf Transparenz und gegenseitigem Respekt. Gemeinsam sind wir bestrebt, den Service kontinuierlich zu verbessern. Dies ist ein echter Meilenstein in unserem Bestreben, die Abläufe in der Service-Markt-Logistik weiterzuentwickeln und den Wert für alle Kundinnen und Kunden der Volvo Group in Deutschland zu erhöhen."

Ein engagiertes Team aus Mitarbeitenden sorgt im neuen Zentrallager für die reibungslose Verwaltung von mehr als 30 000 gelagerten Produkten. Täglich werden laut Volvo Trucks rund 1000 Aufträge gepackt und versendet.

Per Over-Night-Service werden die Teile den Händlern und Werkstätten am nächsten Tag bundesweit zugestellt – auch am Wochenende. Eine besondere Dienstleistung wurde mit dem "Call-Out-Service" für Notfälle an 365 Tagen über 24 Stunden eingerichtet.

Antje Lochmann, Managing Director Geodis in Deutschland: "Wir freuen uns sehr, mit der Volvo Group einen professionellen Partner im Premiumsegment der Nutzfahrzeughersteller gewonnen zu haben und diese konstruktive Partnerschaft in den nächsten Jahren ausbauen zu können." Die Schaffung weiterer Flächen am Standort Malsfeld im Norden Hessens für die Volvo Group in zentraler Lage in Deutschland sei Teil der Strategie, um Kundinnen und Kunden im Automobilsektor im Bereich der Ersatzteile zu unterstützen, so Lochmann. Mit dieser Investition wollen die Marken der schwedischen Volvo Group nach eigenen Angaben in Deutschland nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, auch die Qualität der Anlieferung sorge dafür, dass die Trucks und Busse schnell wieder ihren Dienst aufnehmen können.