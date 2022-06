Das Interimsgebäude fügt sich bereits farblich und gestalterisch in das Schulzentrum ein, das umfassend modernisiert wird. Die Module wurden nach Wunsch der Architektin und den Anforderungen der Schule produziert. Foto: Heinkel Modulbau

Erftstadt (ABZ). – Ihre Schule wird noch ein paar Jahre Großbaustelle sein. Trotzdem haben rund 500 Schüler und Schülerinnen in Erftstadt-Lechenich (Nordrhein-Westfalen) pünktlich zu Beginn des Schuljahrs 2021/22 ein richtiges Schulgebäude mit allem, was sie brauchen, bezogen. Sie werden in einem Interimsgebäude, das von Heinkel Modulbau aus 90 Modulen innerhalb kürzester Zeit errichtet wurde, lernen. Das Schulzentrum im Stadtteil Lechenich besteht aus Realschule und Gymnasium. Das gesamte Areal wird voraussichtlich noch vier Jahre lang umfassend saniert und umgestaltet. Ein Übergangsgebäude für mehrere hundert Schüler war von Vornherein eingeplant und ausgeschrieben. Nach 18 Wochen Bauzeit war das dreigeschossige Modulgebäude von Heinkel Modulbau fertig gestellt. Der Schulbetrieb ging während der Anlieferung und der Montag des Modulgebäudes unbeeinträchtigt weiter. Eine Herausforderung stellten die beengten Platzverhältnisse dar: "Wir haben das Grundstück bis auf den letzten Zentimeter ausgenutzt und dabei die Modulbreiten individuell angepasst", berichtet Jochen Daur von Heinkel Modulbau. Für die Zeit der Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten ist das Interimsgebäude von Heinkel Modulbau als flexible Lösung optimal: Die Stadt hat es für mindestens fünf Jahre angemietet mit der Option, auf unbestimmte Zeit zu verlängern.