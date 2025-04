Düsseldorf (dpa). – 61 Prozent aller Autobahnbrücken in NRW müssen in den nächsten 20 Jahren dringend modernisiert werden. Zudem weisen knapp 20 Prozent des Autobahnnetzes in NRW eine kritische Substanz auf, heißt es in einem Papier der Autobahn GmbH des Bundes, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.