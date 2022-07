Ina Hundhausen hat den Posten als Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Bauchemie angetreten. Sie übernimmt von Norbert Schröter, der sich nach mehr als 32 Jahren Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet. Die Diplom-Betriebswirtin und erfahrene Kommunikationsexpertin verfügt über 25 Jahre Berufs- und Führungserfahrung im internationalen Marketing und Vertrieb in der Bauindustrie sowie der Mess- und Regeltechnik. Bisher leitete sie den Bereich Kommunikation & Marketing beim Spezialitätenchemie-Hersteller Sika und verantwortete dort auch die Themen Nachhaltigkeit und BIM. Seit 2018 fungiert sie zudem als Obfrau der Projektgruppe BIM in der Deutschen Bauchemie.

