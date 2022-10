Das geben beide Unternehmen aktuell bekannt. Aveva ist laut eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter von Industriesoftware. Aras bietet mit seinem Product Lifecycle Management (PLM) nach eigenen Angaben die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte, beschreibt sich das Unternehmen.

Um künftig eine ganze Reihe skalierbarer Asset-Lifecycle-Management-Lösungen anbieten zu können, wird Aveva eigenen Angaben zufolge die Plattform Aras Innovator in Lizenz nutzen und die offenen und flexiblen Anwendungen aus dem Aras Portfolio in seine Angebote Aveva Unified Engineering und Aveva Asset Information Management (AIM) integrieren.

"Lifecycle-Management-Funktionen spielen für die umfassende digitale Transformation der von Aveva unterstützten Branchen eine entscheidende Rolle. Durch die Vereinheitlichung von Daten bilden sie die Grundlage für die Automatisierung vieler Geschäftsprozesse. Da sie zudem auf Echtzeit-Informationen basieren, bieten sie den Kunden auch Sicherheit und schaffen Vertrauen in die Genauigkeit des so erzeugten digitalen Zwillings. Unsere Partnerschaft mit Aras geht aber noch einen Schritt weiter, indem den Kunden ermöglicht wird, die Vorteile innovativer, cloudbasierter Asset-Lifecycle-Management-Lösungen zu nutzen, um so ihre digitale Transformation zu beschleunigen", sagt Peter Herweck, CEO von Aveva.

Obwohl die meisten Industrieunternehmen erkannt hätten, dass sie ihre digitale Transformation beschleunigen müssen, falle es ihnen nach wie vor schwer, ihre unterschiedlichen Anwendungen, Teams und Lieferanten sowie die bestehenden Datensilos mit einem durchgängigen "digitalen Faden" (Digital Thread) zu verbinden. Abhilfe schafft hier ein modernes Lifecycle Management, das eine effektive Datensteuerung bietet, die sich über Menschen, Prozesse und Projekte erstreckt. Erst dadurch lässt sich das vollständige Potenzial von Digitalisierungsinitiativen und Digital-Twin-Anwendungen ausschöpfen. Das hybride Cloud-Angebot von Aveva und Aras ermöglicht es Unternehmen, schnelle Entscheidungen zu treffen sowie die Auswirkungen von Veränderungen im gesamten Unternehmen zu visualisieren und zu analysieren.