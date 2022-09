Industrie effizient planen und steuern

Berlin (ABZ). – Am Ende des Lebenszyklus einer Industrieanlage oder auch eines Standorts stellen Rückbaumaßnahmen hohe Herausforderungen an die Projektorganisation: eine komplexe Umweltgesetzgebung, eine Vielzahl von zu koordinierenden Gewerken sowie der Mangel an Fachkräften und knappe Entsorgungskapazitäten.