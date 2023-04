Der Boden der Gemeinschaftsflächen am Messestand besteht aus Recyclingbeton. Abb.: InformationsZentrum Beton

Als Schlüsselbranche für die Bauwirtschaft wird die Zement- und Betonindustrie einen großen Beitrag zum umweltfreundlichen Bauen der Zukunft leisten. "Unser Ziel ist, die Transformation des Betonbaus in Richtung Klimaneutralität aktiv voranzutreiben. Dazu müssen wir das gestiegene Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit beim Bauen auch in konkretes Handeln umsetzen", sagt IZB-Geschäftsführer Ulrich Nolting. "Gemeinsam mit unseren Partnern zeigen wir, wie Beton schon jetzt klimagerecht, ressourcenschonend und energieeffizient eingesetzt werden kann."

Das InformationsZentrum Beton rückt die Nachhaltigkeit ins Zentrum seines Handelns und stellt darauf ausgerichtet auf der BAU einen Mix an neuen Instrumenten vor. Hierzu gehört unter anderem der Praxis-Leitfaden "Nachhaltig Bauen. Mit Beton.". "Wichtig ist, bestehende Lösungen wie CO2-effiziente Zemente und Betone oder materialsparende Konstruktionen auch in der Baupraxis einzusetzen", erklärt IZB-Geschäftsführer Manuel Mohr. Mit dem neuen Leitfaden gibt das IZB Architektinnen und Architekten, Planenden und Bauausführenden einen Überblick, wie heute schon umweltfreundlich mit Beton und Zement gebaut werden kann. Im Fokus stehen dabei drei Aspekte: Klimaeffizienz, Ressourcenschonung und Energieeinsparung.

Passend zum eingeschlagenen Weg wird das neue Motiv der Kampagne "Beton. Für große Ideen." vorgestellt. Auch hier sei der Nachhaltigkeitsaspekt wesentlich: Der "Cube" in Dresden zeichnet sich nicht nur durch kreatives Design aus, er wurde auch aus Carbonbeton gefertigt – und ist deshalb besonders klimaeffizient.

Aufgrund der dauerhaft tragfähigen, korrosionsbeständigen Bewehrungen aus Carbonfasern sind bei vergleichbarer Tragfähigkeit deutlich dünnere Bauteildicken realisierbar.

Indem beispielsweise die Betondeckung reduziert wird, stellt dies eine materialsparende Alternative zum gängigen Stahlbeton dar. Auf dem Messestand wird das Informationszentrum Beton auch Exponate aus Carbonbeton präsentieren.

Auf mehr als 1000 m² zeigen das IZB und seine 15 Partner, wie die Branche mit frischem Wind in ihrer strategischen Ausrichtung den Betonbau mit Blick auf den Klimaschutz neu denkt. Angefangen beim Messestand selbst: So besteht beispielsweise der Boden der Gemeinschaftsflächen aus Recyclingbeton. Das IZB-Team treffen Interessierte auf der BAU in Halle A2 am Stand 320.