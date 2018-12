Essen (ABZ). – Im Rahmen der InfraTech, die vom 14. bis 16. Januar 2020 in Essen stattfindet, werden erneut der InfraTech-Innovationspreis sowie der Nachwuchspreis für Studierende vergeben. Der InfraTech-Innovationspreis wird vom IKT (Institut für unterirdische Infrastruktur) ausgelobt. Unter der Leitung von Dr. Sissis Kamarianakis (Leiter Weiterbildung, IKT) sucht eine prominent besetzte Fachjury Ideen, die in den Schwerpunktthemen der InfraTech angesiedelt sind und durch Innovationsgrad, Nachhaltigkeit, Praxisrelevanz, Umsetzbarkeit und Mehrwert überzeugen können. Anmeldeschluss ist der 18. Oktober 2019, die nötigen Unterlagen sind bis zum 15. November unter innovationspreis@infratech.de einzureichen. Bewerben können sich Unternehmen und Privatpersonen, auch sofern sie nicht an der Messe teilnehmen. Alle Beiträge werden während der InfraTech 2020 präsentiert.

Auch der zur InfraTech 2018 erstmals vergebene Nachwuchspreis für Studierende wird fortgeführt. Als Sieger der ersten Ausgabe des mit 1000 Euro dotierten Preises war Philipp Hensel hervorgegangen. Der Student von der Hochschule Ruhr West (Mülheim/Ruhr) hatte das Thema seiner Bachelorarbeit "Nachbehandlung im Anschluss an die Spurenstoffelimination durch Oxidation mit Ozon" eingereicht. Inzwischen hat er das Thema in einem Mastermodul als Geschäftsidee weiterentwickelt und einen Businessplan verfasst. Auch bekundete eine Universität Interesse, ein Forschungsprojekt dazu aufzulegen. Momentan ruhen die Aktivitäten allerdings, da Hensel kurz vor dem Abschluss seines Masterstudiums steht. Die Teilnahme habe ihm neben dem für einen Studierenden nicht unbeträchtlichen Preisgeld auch zu neuen Kontakten verholfen, die sich im kommenden Jahr beim Einstieg ins Berufsleben als hilfreich erweisen könnten. Daher ermuntert Hensel Studierende, es ihm gleich zu tun und sich ebenfalls für den InfraTech-Nachwuchspreis zu bewerben.

Deutsche Aussteller bei der InfraTech 2019 in Rotterdam? Vom 15. bis 18. Januar 2019 findet bereits die 13. Ausgabe der InfraTech in Rotterdam statt. Sie wird – wie das deutsche Pendent – vom Messeveranstalter Rotterdam Ahoy ausgerichtet. Unter dem Motto "Bereit für die Zukunft" werden weit über 600 Aussteller infrastrukturelle Produkte und Dienstleistungen vorstellen, darunter auch Unternehmen aus Deutschland. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst hat angekündigt, die Messe und auch einige der Aussteller am16. Januar zu besuchen.

Die deutsche Ausgabe der InfraTech wird seit 2014 im Zwei-Jahres-Turnus veranstaltet. InfraTech 2020 findet vom 14. bis 16. Januar unter dem Motto "Infrastrukturen erhalten und ausbauen" in Halle 3 der Messe Essen statt. Mehr dazu: www.infratech.de.