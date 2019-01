Hamburg (ABZ). – Die initions AG zeigt auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme Bau (14. bis 19. Januar 2019) in München das Transportleitstandsystem Opheo. Die Software umfasst die Bereiche Tourenplanung, grafische Disposition, Forecasting und Telematik und bietet viele auf die Baubranche zugeschnittene Funktionen. Opheo wird mittlerweile von zahlreichen Bauunternehmen, Baustoffhändlern und -herstellern sowie von Transportunternehmen und Logistikdienstleistern genutzt. Die initions AG ist Mitglied im Bundesverband Bausoftware e.V. (BVBS) und präsentiert sich an dessen Gemeinschaftsstand in Halle C5 am Stand 332. Die als Branchenstandard angesehene Lösung ermöglicht in einem einzigen Cockpit das Disponieren der Transporte, das Verfolgen der laufenden Touren und die Vorausschau auf die nächsten Stunden. Die große Stärke der Software ist das flexible Abbilden der unterschiedlichen Transportarten und Fahrzeugtypen der Baubranche. So lassen sich mit Opheo nicht nur Planenfahrzeuge, sondern auch Kipper, Betonfahrmischer, Silozüge, Tieflader, Kranfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und vieles mehr planen und verfolgen. Auch die für den Bausektor typischen wetterbedingten Auftragsverschiebungen und kurzfristigen Bestellungen stellen für Opheo kein Problem dar.

Der Bundesverband Bausoftware e.V. (BVBS) vertritt rd. 90 Unternehmen mit mehr als 250000 Anwendern im gesamten Bauwesen. Zu den Mitgliedern zählen Softwareanbieter sowie IT-Dienstleister, die in den Bereichen Architektur, Fachplanung, Bauingenieurwesen, Bauausführung, verarbeitendes Gewerbe, sowie IT-Dienstleistungen aktiv sind.